İstanbul Zeytinburnu’ndaki tarihi Fişekhane’de yer alan Ferida Brasserie, bu yılın ilk yarısında İstanbul’da ikinci şubesini açmak için kolları sıvadı. Özbayrak ailesinin 6 ay önce yaklaşık 5 milyon TL yatırım maliyetiyle kurduğu markanın asıl hedefi ise 2023’te yurt dışına açılarak hizmet ihracatına katkı sağlamak.

30 yıldır hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren ve ‘Semco’ markası ile Rusya başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat yapan Özbayrak ailesinin yeme-içme sektöründeki yatırımı ‘Ferida Brasserie’ yurtiçinde ve yurtdışında büyüme hedefinde. Şef Murat Bozok danışmanlığında 6 ay önce İstanbul Zeytinburnu’ndaki tarihi Fişekhane’de kapılarını açan restoranda 40 kişi istihdam ediliyor. Yatırım maliyeti 5 milyon TL’yi bulan markanın hedefi bu yılın ilk yarısında İstanbul’da ikinci şubeyi açmak. Bir sonraki hedef ise 2023’te yurt dışına açılmak. Ailenin ikinci kuşak temsilcileri Orhan Özbayrak ve Semih Özbayrak, kısa ve orta vadedeki hedeflerini aktardılar.

HAZIR GİYİMDE ‘MÜŞTERİ’, FERİDA’DA ‘MİSAFİR’

Restoran işletmeciliğnde müşteri memnuniyetinin ilk sırada dgeldiğini söyleyen Orhan Özbayrak, “Hazır giyim tarafındaki müşteri kavramının buradaki anlamı bambaşka. Ferida’da müşteri değil misafir ağırlıyoruz. Misafir deneyimi ve memnuniyeti bizim için her şeyden önde geliyor” dedi.

Markanın bir diğer kurucusu Semih Özbayrak ise Ferida’nın kısa ve orta vadedeki hedeflerini şu cümlelerle aktardı: ” Bu yılın ikinci yarısında İstanbul’da ikinci şubemizi açmak için bir süredir yoğun mesai harcıyoruz. İkinci şubeyi biz değil, İstanbul’un çeşitli yerlerinden gelen müşterilerimiz talep ediyor. Asıl hedefimiz ise yurt dışına açılarak hizmet ihracatına katkı sağlamak. Arap yarım adasında Dubai, Avrupa’da Londra ve ABD’de Los Angeles hedef bölgelerimiz. Buralarda da şef Murat Bozok’la devam etmek istiyoruz. Yurt dışı yatırımının finansman ayağında bir problemimiz yok.”