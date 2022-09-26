Ferrari ilk SUV modeli Purosangue’yi geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtmıştı. Şahlanan At’ın tarihindeki ilk 4 kapılı ve 4 kişilik modeli Purosangue İtalyanca’da safkan anlamına geliyor. Araca yakından bakalım. (Bu yazının ardından Ferrari logosunun anlamı başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)
Purosangue piyasaya çıktığında – muhtemelen 2023’te – İtalyan süper otomobil üreticisinin ilk SUV’unun yanı sıra Ferrari serisi için yeni bir model olacak.
Aracın yaklaşık 400.000 dolar civarında olacağı biliniyor.
Autoshow’ta ise araçla ilgili şu yorumlar yer alıyor: 0’dan 100 km/s’ye hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlayan “Purosangue”, Şahlanan At’ın ekstrem spor otomobillerinden ilham alan dinamikleri ile gerçek bir dört kapılı spor otomobil olduğunu yansıtıyor.
Ferrari’nin modern GT arketiplerine kıyasla tamamen farklı ve yenilikçi oranlarla tasarladığı Purosangue, sürüş performansı ve konforuyla segmentinde en üst sırada yer alacağının sinyalini veriyor. Purosangue’de kusursuz ve sportif bir transaks düzeni oluşturmak için vites kutusu otomobilin arka kısmına, motor ise aracın önüne konumlandırıldı. Böylelikle, Maranello mühendislerinin orta-ön yerleşimli motorlu bir spor otomobil için ideal bulduğu yüzde 49:51 ağırlık dağılımı tam olarak sağlanabildi. Bu oranlara sahip, aracın önüne konumlandırılmış bir V12’ye sahip tek otomobil de Prosangue oldu.
0’dan 100 km/s’ye 3,3 saniyede ve 0’dan 200’e 10,6 saniyede ulaşan Purosanque, ikonik V12 motoruyla, tamamen yeni ve aynı zamanda “Tamamen Ferrari” deneyimi sunuyor. 725 HP güç ve 716 Nm tork üreten V12 motoruyla performans standartlarını yeniden belirleyen Prosangue, her yol şartında benzersiz sürüş keyfi için düşük devirlerde bile yüzde 80 tork sağlayacak şekilde geliştirildi. Purosangue, bağımsız dört tekerlek direksiyon sistemi ve 6 yönlü Şasi Dinamik Sensörlü (6w-CDS) ABS ‘evo’ dahil olmak üzere en güçlü ve seçkin spor otomobillerinde sunulan araç dinamik kontrol sistemlerine de yer veriyor.
Yeni Ferrari aktif süspansiyon sistemi, ilk kez Purosanque’de kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Purosanque’nin tamamen yeni şasisi, otomobilin ağırlığı azaltmak ve ağırlık merkezini düşürmek için standart olarak karbon fiber tavana sahip olarak geliştirildi.
Otomobilin bagajı ise şimdiye kadar bir Ferrari’de görülen en büyük kapasiteye sahip olacak şekilde ve kullanım alanını artırmak amacıyla arka koltukları katlanabilir şekilde tasarlanmasıyla ayrışıyor. Prosangue’nin elektrikli alüminyum Stabilus bagaj sistemi, kolay erişim için 73 derece açılarak, büyük ve hacimli eşyaların kolaylıkla yüklenmesi ve boşaltılmasına olanak tanıyor.
PUROSANGUE – TEKNİK ÖZELLİKLER
GÜÇ- AKTARIM SİSTEMİ
Motor Tipi V12 – 65° – Kuru Karter
Hacim 6496 cc
Çap x Strok 94 mm x 78 mm
Max. Güç 725 cv at 7750 rpm
Max. Tork 716 Nm at 6250 rpm
Max. Devir 8250 rpm
Sıkıştırma Oranı 13.6:1
BOYUTLAR ve AĞIRLIK
Uzunluk 4973 mm
Genişlik 2028 mm
Yükseklik 1589 mm
Dingil 3018 mm
İz Genişliği ön 1737 mm
İz Genişliği arka 1720 mm
Boş Ağırlık 2033 kg
Boş Ağırlık/Güç Oranı 2.80 kg/cv
Ağırlık Dağılımı yüzde 49 ön / yüzde 51 arka
Yakıt Deposu 100 litre
Bagaj 473 litre
TRANSMISSION AND GEARBOX
8-ileri F1 DCT
ELEKTRONİK SİSTEMLER
SSC 8.0: 4RM-S evo, (Ferrari active suspension technology), F1-Trac, ABS ‘EVO’ – Grip Estimation 2.0, ECS
PERFORMANS
Maksimum Hız > 310 km/h
0-100 km/h 3.3 s
0-200 km/h 10.6 s
100-0 km/h 32.8 m
200-0 km/h 129 m
Bir cevap yazın