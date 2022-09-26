Ferrari’nin modern GT arketiplerine kıyasla tamamen farklı ve yenilikçi oranlarla tasarladığı Purosangue, sürüş performansı ve konforuyla segmentinde en üst sırada yer alacağının sinyalini veriyor. Purosangue’de kusursuz ve sportif bir transaks düzeni oluşturmak için vites kutusu otomobilin arka kısmına, motor ise aracın önüne konumlandırıldı. Böylelikle, Maranello mühendislerinin orta-ön yerleşimli motorlu bir spor otomobil için ideal bulduğu yüzde 49:51 ağırlık dağılımı tam olarak sağlanabildi. Bu oranlara sahip, aracın önüne konumlandırılmış bir V12’ye sahip tek otomobil de Prosangue oldu.