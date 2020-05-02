Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’ göndermişti. Genelgeye göre, açık olacak yerler belli olmuştu.

Ekmek ihtiyaçlarını gidermek isteyenler ve Ramazan dolayısı ile pide almak isteyenler ise arama motorunda sık sık ‘fırınlar bugün açık mı’ sorusuna yanıt arıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA FIRINLAR AÇIK

Genelgeye göre daha önce olduğu gibi fırınlar açık. Genelgeye göre “1.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.”

01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ayrıca Ramazanla ilgili daha önce yayınlanan genelgede de fırınların çalışma saatleriyle ilgili bilgiler verilmişti. Bugüne Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde sıcak pide veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı.

ÜRETİM 2 SAAT ÖNCE DURACAK, SATIŞ İFTARA KADAR SÜRECEK

Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

İftar saatinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer işlemler devam edecek.