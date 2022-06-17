Okullar tatil oldu, 3 hafta sonra da Kurban Bayramı, gözler otogarlarda. Memleketine gitmek isteyenler dönüş biletini şimdiden alamıyor. NTV’de yer alan habere göre birçok firma kısa süreli yani bir haftaya kadar bilet kesiyor. Daha uzun süreler için bilet kesilememesinin nedeni ise akaryakıt fiyatlarındaki öngörülemeyen zamlar.

Akaryakıt fiyatlarının son iki yılda 5 kat artarak 30 liraya dayanması şehirler arası yolculuğu zorlaştırıyor. Öngörülemez zamlar nedeniyle pek çok otobüs firması bir ay sonraki biletlerini satışa kapadı.

Yakın tarihli bilet almak isteyenler ise yalnızca gidiş bileti alabiliyor.

NTV’ye konuşan bir firma çalışanı, “Akaryakıt zamları yerinde durmadığı için şuan dönüş bileti veremiyoruz. Ne olacağını bilemiyoruz” diye konuşuyor.

Bir başka çalışan ise “Mazot fiyatı düşsün, bilet fiyatı zaten mecbur düşecek” diyor.

Tatillerini değil nasıl döneceklerini düşünen yolculardan biri şöyle konuşuyor: “Mersin’de okuyorum İstanbul’da evime dönüyorum. ilk sene biletim 120 liraydı, şimdi 450 liraya aldım. Aşırı derecede artış var. Ekimde döneceğim, 550-600 lira olur.”