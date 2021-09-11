Manisa OSB’den sonra ikinci tesisini Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 300 milyon TL’lik yatırımla kuracak olan FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, 250 kişinin istihdam edilmesi planlanan fabrikasını 2022 yılının son çeyreğinde devreye alacak. Yeni tesisiyle üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan şirketin ihracat hedefi ise 100 milyon Euro.

2012 yılında Dr. Sait TÜREK tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, Ağustos 2014’te üretime başladı. 10 bin metrekarelik üretim tesisine sahip olan FİTPAK, et, balık, süt ürünleri gibi raf ömürleri kısa ürünler ile kurutulmuş, toz ve salamuralı ürünler için bariyer özellikli ambalajlar üretiyor. 10 bin metrekarelik üretim alanında, 150 personeli ile faaliyet gösteren şirket, ileri teknolojiyle yüksek bariyer özellikli filmlerin üretimini gerçekleştiriyor. Mevcut tesisinde yıllık 18 bin ton ürün kapasitesine sahip olan şirket, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir yatırıma soyundu. 300 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek olan yeni tesis ile birlikte FİTPAK’ın kapasitesi 54 bin tona çıkacak.

FİTPAK’ın yeni üretim tesisi yaklaşık 17 bin 500 metrekare kapalı alanı olmak üzere 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. 250 kişinin istihdam edilmesi planlanan fabrika 2022 yılının son çeyreğinde açılacak.

Bugün Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Afrika’da 34 ülkeye ihracat yapan FİTPAK, yeni tesis ile birlikte ihracat hedeflerini de 100 milyon Euro’ya çıkartmayı planlıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİNİ ÜÇE KATLAYACAK

İkinci tesislerinin temel atma töreninde konuşan FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait TÜREK, ürünlerinin ihracat konusunda stratejik bir önemi olduğunu vurguladı.

TÜREK, şöyle devam etti:

“İlk günümüzden bu yana, high barrier özellikli ambalajlar üretiyoruz. Ürünlerimiz, gıdalara koruyucu katkı malzemesi konulmasına gerek kalmadan, raf ömrünü uzatması, bozulma kaynaklı israf ve firenin önüne geçmesi, böylece hem toplum sağlığının temini hem de ülkemizde üretilen ürünlerin uzak mesafelere ihracatını kolaylaştırması nedeniyle stratejik önem taşıyor.”

Katma değeri yüksek ürünleriyle ambalaj sektörüne yön vererek hız kesmeden büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen TÜREK, “Tesisimizin başta Ege Bölgesi olmak üzere, tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni tesisimizle birlikte, üretim kapasitemizi 3 katına çıkararak, inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.