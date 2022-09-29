Teknoloji odaklı sürdürülebilir e-ticaret platformu Flora, Lux Capital, Correlation Ventures, Climate Capital ve Gokul Rajaram gibi Silikon Vadisi’nden önemli yatırımcıların da katıldığı 9 milyon dolarlık tohum yatırım turunu duyurdu.

Flora, sürdürülebilir ürünlere uygun fiyatlarla daha fazla erişim sağlama misyonuyla sürdürülebilir markaları satın alıp, geliştirip, büyütüyor. Flora’nın markaları 300 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor ve geleneksel alternatiflere kıyasla yılda 400 bin ağacın etkisine eşdeğer, 10 bin ton CO2 emisyonu tasarrufu sağlıyor.

KENDİ ALGORİTMASINI KULLANIYOR

San Francisco-merkezli Flora, iki Co-CEO Mithat Can Ulubay ve Uğur Kaya tarafından kuruldu. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs’ta tanışan ikili, daha önce en büyük e-ticaret platformlarının ve tüketici ürünleri markalarına milyarlarca dolarlık satın alma ve birleşme işleminde danışmanlık yaptı.

Flora, sürdürülebilir markaları keşfetmek, operasyonel ve finansal performanslarını, sürdürülebilirlik etkilerini ve değer yaratma fırsatlarını belirlemek için kendi özel teknolojisini ve algoritmalarını kullanıyor.

Şirketin Co-CEO Uğur Kaya, şunları söylüyor: “Özgün, etki odaklı zihniyetimiz ve operasyonel uzmanlığımızla, zamanı, sermayesi ve uzmanlığı kısıtlı olan girişimcilere kategori lideri, sürdürülebilir markalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarma konusunda destek oluyoruz. Bu girişimcilere kazançlı bir çıkış sağlamak ve markalarının küresel olarak gelişmesine yardımcı olmak için yüz milyonlarca dolar yatırım yapacağız.”

TEKNOLOJİ ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZAR YERİ KURACAK

Tüketicilerin yüzde 77’si satın aldıkları ürünlerin çevresel etkilerine dikkat ediyor ve tüketiciler sosyal medyada sürdürülebilir markalarla geleneksel markalara göre 8 kat daha fazla etkileşim kuruyorlar. Yine de tüketicilerin dörtte üçü ihtiyaç duydukları sürdürülebilir ürünleri nasıl ve nerede bulacaklarını bilmiyor.

“İklim değişikliği zamanımızın en büyük sorunu” diyen Co-CEO Mithat Can Ulubay, “Flora, 2022’nin 4. çeyreğinde ilk teknoloji odaklı sürdürülebilir e-ticaret pazaryerini kurarak bu sorunu çözecek. Flora, bağımsız, misyon odaklı markalardan yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürünleri bir araya getirerek ve müşterilerimizin karbon ayak izlerini ölçmelerine ve azaltmalarına yardımcı olarak bu durumu değiştiriyor” ifadesini kullanıyor.