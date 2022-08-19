Ford Perşembe günü, şirketin Lincoln lüks markası için vizyonunu sergilemek için fütüristik bir konsept otomobil tanıttı.
Ford Perşembe günü, şirketin Lincoln lüks markası için vizyonunu sergilemek için fütüristik bir konsept otomobil tanıttı.
Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed, 220 milyon TL’lik yeni yatırımı olan üçüncü fabrikasını İstanbul Hadımköy’de faaliyete geçirecek....Daha fazla oku
Los Angeles Lakers'ın yıldızı 37 yaşındaki LeBron James, takımıyla olan sözleşmesini uzatıyor. Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya...
ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bir dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında...
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk Çarşamba günü Manchester United'ı satın alacağı yönünde tweet atmış, ancak daha sonra bunun bir...
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi, nükleer müzakerelerin sonuçlandığını ve anlaşma sürecinin başladığını söyledi....
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