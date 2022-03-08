Spor giyim markalarından Adidas da Rusya Futbol Birliği ile ortaklığını askıya alırken, Nike Rusya’ya teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini ve Puma ise ülkedeki 100 mağazasının açık olmasına rağmen Rusya’ya teslimatları durdurduğunu duyurmuştu.