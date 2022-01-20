Kurda yaşanan dalgalanmalar, franchise veren markaları da harekete geçirdi. Özellikle yatırım maliyetinin önemli bir kalemi olan franchise giriş bedeline ayarlamalar getiren şirketlerin bir kısmı bu bedeli TL’ye çevirdi, bir kısmı kuru sabitledi.

Pandemide de hızla büyümeye devam eden ve 2022’de 55 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen Türkiye franchising pazarı, yatırımcılara ve girişimcilere ciddi fırsatlar sunuyor.

Sürekli müşteri ve iş fırsatları, ulusal ve uluslararası standartlar ve kalite, eğitim, üretim, tedarik, lojistik, hukuk, teknik, reklam, AR-GE, inovasyon desteği ve gücü, marka bilinirliği, güvenirliği; bu fırsatlardan bazıları.

Franchise şube açmanın en önemli gider kalemlerinden biri olan franchise giriş bedeline yani başka bir deyişle isim hakkı bedeline kurda yaşanan dalgalanmalara karşılık markalardan yeni ayarlamalar geldi.

Franchise veren markaların bir kısmı bu bedeli TL’ye çevirirken dolar bazında alanlar ise kuru sabitledi. Bu yöntemle, yatırımcıyı olası kur dalgalanmalarına karşı korumayı hedefleyen bu markalar, düşük yatırım bedelleriyle de yeni girişimcileri ekosistemlerine katarak büyümeye devam etmeyi planlıyor. Haberimizde uygun francise giriş bedeli alan markaların, 2022 yatırım eylem planlarını araştırdık.

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