Frankfurt Havalimanı başkanı, her yerde bulunan siyah valizlerin bagaj kaosuna katkıda bulunduğu iddiasında ve yolculara tanımlanması kolay, renkli valizler kullanmalarını tavsiye etti. Ancak bu öneri ülke basını tarafından alay konusu oldu.

Almanya’daki Frankfurt Havalimanı’nın Başkanı Stefan Schulte, Cuma günü Guardian’ın haberine göre, havaalanlarındaki kaostan siyah bavulları sorumlu tuttu.

Schulte, yolculara eşyalarını mümkün olduğunca el bavullarında taşımalarını ve kolayca görülebilecek valizler kullanmalarını tavsiye etti. Guardian’a göre, siyah valizler çok yaygın, “birbirlerinden ayırt etmek zor” dedi.

Frankfurt Havalimanı sözcüsü Thomas Kirner, Guardian’a göre, “Pek çok insan tekerlekli siyah valizlerle seyahat ediyor ve bu da onları tanımlamayı çok zaman alıcı hale getiriyor” dedi.

Kirner, son günlerde kayıp bavul sayısının azaldığını, ancak hala “dört haneli düşük” seviyelerde kaldığını söyledi. Havaalanında mahsur kalan yaklaşık 2 bin bavul olduğu tahmin ediliyor.

Frankfurt Havalimanı pandemi sırasında 4.000 kişiyi işten çıkartmıştı. Reuters’in 6 Temmuz’da bildirdiğine göre, şimdiye kadar yalnızca 1.000 yeni yer hizmeti personelini yeniden işe almayı başardı .

Bild’e göre, daha geçen hafta Frankfurt Havalimanı’nda yaklaşık 2 bin bavul mahsur kaldı .

Avrupa’da havacılık sektörü, talep pandemi öncesi seviyelere döndüğü için kaos yaşıyor.