Fraport TAV Antalyaspor’da özel bir laboratuvarda yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde bazı futbolcuların sonuçlarının pozitif çıktığı duyurulmuştu. Basına yansıyan bilgilerde takımdan çok sayıda kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtiliyordu. Bu nedenle takım bugün İstanbul’a gidemedi. Bu durum sonrası İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaptırılan testte 1 futbolcu ve 1 personelde Kovid 19 bulgusuna rastlandı. Klüpten yapılan açıklamada ilk test sonuçlarından tutarsız sonuçlar alındığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin ikinci haftasında yarın Beşiktaş deplasmanında oynanması planlanan maç öncesi teknik heyet, idareci ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fraport TAV Antalyaspor’umuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Kovid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Kovid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planladığı şekilde özel bir uçakla İstanbul’a hareket edecektir.”