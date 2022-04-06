Pandemi nedeniyle Avrupa’daki pek çok fuarın ertelenmesi Türkiye’de fuar sektörünün işine yaradı. Avrupa’daki iptaller nedeniyle şirketler Türkiye’ye yönelince bazı fuarlar ziyaretçi rekoru kırdı.

2022 yılında Türkiye’de 424 fuar yapılması ve sektörün yüzde 60’ın üzerinde büyümesi bekleniyor.Pandemi nedeniyle büyük kan kaybı yaşayan fuarcılık sektörü, 2022 yılında toparlanarak büyümeye geçmeye hazırlanıyor.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle Avrupa’da iptal olan fuarlara gidemeyen şirketlerin Türkiye’ye yönelmesi sayesinde pek çok fuar tarihi başarılara imza attı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre yaklaşık 5,5 milyar dolarlık pazar hacmi yaratan sektörde, fuar düzenleme başvuru sayısında da ciddi bir artış söz konusu.

Hatta bu yıl Türkiye’de bazı sektörlerde ilk kez fuar düzenlendi. Sigortacılık, kripto para-metaverse, sanal gerçeklik gibi farklı fuarlar sektöre adım attı. Bu ivmeyle sektörün 2022 yılını yüzde 60’ın üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor.

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