Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona ererken, Spor Toto Süper Lig’de 3 ekip dışında takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalıştı. Transfer yasağı bulunan Altay‘ın yanı sıra Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor da kadrosuna takviye yapmadı. Süper Lig kulüplerinde ara transferde gelen ve giden oyuncular şöyle:

ARA TRANSFERDE GELENLER, GİDENLER