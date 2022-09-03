E-ticaret paydaşlarını bir araya getiren FutureCommerce360 Konferansı’nın ilki 2019’da gerçekleştirildi. Pandemide konferanslara ara vermeyen Alkaş, 2020-2021 yıllarında FutureCommerce360 sahnesini, kurduğu sektörel içerik ve paylaşım platformu Digital Network Alkaş’a (DNA) taşıdı. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, iki yıl online aranın ardından ilk kez 27 Eylül’de fiziki olarak gerçekleştirilecek etkinliğin “Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği” başlığıyla düzenleneceğini söylüyor.

Alkaş tarafından düzenlenen, e-ticaretin güncel ve vizyoner konularının ele alındığı, perakendenin e-ticaret paydaşlarını sektöre katkı sağlayacak canlı yayın ve fiziki oturumlarla bir araya getiren FutureCommerce360 Konferansı’nın ilki 2019’da gerçekleştirilmişti. Pandemi ile birlikte konferanslara ara vermeyen Alkaş, 2020-2021 yıllarında FutureCommerce360 sahnesini, kurduğu sektörel içerik ve paylaşım platformu Digital Network Alkaş’a (DNA) taşıdı. Üyelik sistemi ile çalışan, sektörel konferans arşivlerini içeren ve online organizasyon düzenleme olanağı sağlayan platform üzerinde toplam 8 canlı yayınla ulusal ve uluslararası konuşmacılar bir araya geldi.

İki yıl online aranın ardından ilk kez 27 Eylül 2022’de gerçekleştirilecek FutureCommerce360 etkinliği, 42 Maslak AVM, ESA Arena ve eş zamanlı canlı yayınla hibrit olarak Digital Network Alkaş (DNA)’ta sektör paydaşlarını tekrar bir araya getirecek. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, fiziki katılımın sınırlı sayıda olacağı etkinlikte birbirinden değerli sektör liderleriyle e-ticarette yenilikçi fikirlerin 360 derece masaya yatırılacağını söylüyor.

“Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği” başlığıyla düzenlenecek etkinlikte konuşmacılar arasında arasında yer alan Boyner Grup CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Next Academy Kurucusu Levent Erden, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut ve Perakende, E-ticaret, Teknoloji alanlarında sektöre ses getirmiş üst düzey yöneticiler araştırma ve yorumlarını paylaşacak.