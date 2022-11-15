İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G20 Zirvesi’ne ilişkin, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve temsilcileri, Ukrayna’daki yasa dışı savaşlarını sona erdirene kadar masada asla meşru bir sandalyeye sahip olmayacak.” ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanlığından, Endonezya’nın ev sahipliğinde 15-16 Kasım’da Bali’de düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sunak, “Putin’in uluslararası toplumda yeri olmayan davranışının normalleştirilmesi mümkün değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Sunak, “Rusya’nın eylemleri hepimizi riske atıyor. Ukrayna halkına ihtiyaç duydukları desteği verirken, kendimizi ve müttefiklerimizi korumak için İngiltere’nin uzmanlığının genişliğini ve derinliğini de kullanıyoruz. Buna, yeni nesil İngiliz savaş gemilerinin inşası da dahil.” ifadelerini kullandı.

G20 Zirvesi kapsamında üyelerin büyük kısmının Rusya’nın eylemlerini kınamasını beklediğini belirten Sunak, şunları kaydetti:

“Putin ve temsilcileri, Ukrayna’daki yasa dışı savaşlarını sona erdirene kadar masada asla meşru bir sandalyeye sahip olmayacak. İç muhalefeti bastıran ve yalnızca şiddet yoluyla geçerlilik cilası uyduran Putin rejimi, G20’de eylemlerine karşı küresel muhalefetin korosunu duyacak.”

Açıklamada, İngiltere ve müttefiklerinin, Rus tehdidi karşısında güvenliklerinin artırılması amacıyla “Tip 25 Fırkateyn Programı” kapsamında halihazırda yapım aşamasında olan 3 muharip gemiye ek olarak 5’inin daha inşa edilmesine karar verdiği bildirildi.

“Gıda hakkı dünyadaki her insanın temel hakkıdır”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise G20 Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılarak, dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden liderlere seslendi.

Zelenskiy, “Şu an artık bu yıkıcı Rus savaşı durdurulmalı.” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) aracılığında yapılan ve 19 Kasım’a kadar geçerli olan Tahıl Koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması çağrısında bulunan Zelenskiy, “Gıda hakkı, dünyadaki her insanın temel hakkıdır.” dedi.

Diğer yandan Zelenskiy, sosyal medya iletişim platformu Telegram üzerinden G20 Zirvesi’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’nın zirve kapsamında üyelere sunduğu barış planının detaylarını paylaştı.

Zelenskiy, “Barış için Ukrayna’nın bir formülü var. Ukrayna’nın Avrupa ve dünya için barışın sağlanması ve gerçekten garanti altına alınabilmesi için uygulanabilecek bir dizi önerisi var. Ukrayna, dünyanın önde gelen devletlerini bizimle birlikte barışı inşa edenler arasında olmaya davet ediyor.” ifadelerini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, G20 liderlerine Ukrayna’daki savaşı bitirme çağrısında bulunarak, “Savaşın, ikinci bir soğuk savaşa dönüşmesine izin vermemeliyiz.” demişti.

Zirveye ilişkin uluslararası basına sızdırılan taslak sonuç bildirgesini konu alan haberlerde, Rusya’nın eylemlerinin kınanmasının ve nükleer silah kullanımının kabul edilemez olduğunun belirtilmesinin beklendiği öne sürüldü.