Yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırıma mal olan Galataport İstanbul, perakende sektörünü hareketlendirdi. Yılda toplam 25 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen proje içinde Beymen’den Vakko’ya Big Chefs’ten Gina’ya pek çok marka ikonik mağazalar açıyor.

20 Şubat – 05 Mart 2022 tarihli sayıdan

Yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarıyla son dönemin en önemli projeleri arasında yer alan Galataport İstanbul, perakende sektörünü hareketlendirdi. 2013 yılında yapılan ihale sonucunda Doğuş Holding tarafından 702 milyon dolara alınan, Bilgili Holding’in ise ortağı olduğu projeye Türkiye’nin lüks markaları ciddi bütçelerle yatırım yapıyor.

Yeme içme alanlarının yanı sıra kruvaziyer limanıyla dikkat çeken proje, yılda 7 milyonu yabancı toplam 25 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Projenin en önemli ayaklarından biri olan kruvaziyer limanın da ziyaretçi sayısına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

2022 yılı için halihazırda 250 yolcu gemisi rezervasyonu var. Bu sayının daha da artması bekleniyor. 2022 sonuna kadar proje kapsamında mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun İstanbul’u ziyaret edeceği öngörülüyor.

Toplam 112 bin metrekarelik alana sahip Galataport İstanbul’da 20 metrekareden başlayarak 2 bin metrekareye kadar çıkan mağazalar yer alıyor. Alışveriş ve yeme içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin metrekare. Kiralanabilir ofis alanı ise 43 bin metrekare. Halihazırda yüzde 85’i kiralanmış durumda.

PERAKENDECİLERE DESTEK

Pandemi nedeniyle Galataport’ta perakendecilere destek veriliyor. Her mağaza için farklı çözümler üretiliyor. İhtiyaca göre dekorasyon destekleri de sunuluyor. Kiracılardan jest olarak bir süre kira alınmadığı da sektörde dolaşan duyumlar arasında.

Yüksek inşaat maliyeti nedeniyle kira fiyatlarının klasik AVM’lerin üstünde olduğu ifade ediliyor. Dükkanlarda kira seviyelerinin metrekarede 75 Euro’dan başlayıp 120 Euro’lara kadar çıktığı tahmin ediliyor. Bu rakamlar ciroya bağlı olarak değişebiliyor.

Yapının tapu mülkiyeti olmadığına dikkat çeken uzmanlar, belli bir süre işletildikten sonra mülk sahibine döneceğine yani yapılan yatırımın gideceğine dikkat çekiyor.

Galataport yeni markalara da ev sahipliği yapıyor. Liman Lokantası’na ek Bodrum’dan sonra ilk kez Galataport İstanbul’da şube açacak olan Sait Balık ve yine Türkiye’de ilk kez açılacak olan Londra merkezli uzak doğu restoranı Roka, İstanbul’a yeni gelen markalar arasında yer alıyor.

Önemli perakende gruplarının ana mağazaları ile Türk tasarımcıların markaları, Paket Pos-tanesi’nde yer alacak. Ünlü mücevher tasarımcı ve markaları Sevan Bıçakçı, Atilla Karat, Bee Goddess ve Avedis Kendir ile Vakko Grubu’nun üç markası, aynı zamanda Eren Grubu’nun yeni konsepti House Of Superstep’in buradaki markalar arasında yer alıyor.

Vakkorama, Vakkorama Café ve Vakko L’Atelier olmak üzere üç farklı markasıyla girdiği Galataport için yaklaşık 10 milyon TL’Iik yatırım yaptı. Grup, açık ve kapalı alanlarıyla yaklaşık bin 500 metrekare alan üzerinde yer alıyor.

BEYMEN’DEN İKONİK MAĞAZA

Galataport İstanbul’da toplam 250 adet perakende ve yeme içme noktası yer alıyor. Galataport’a ciddi yatırımlar yapan markaların birçoğu Galataport’ta yeni konseptler deniyor. Beymen, ikonik Beymen Galataport mağazasını nisan ayında açmaya hazırlanıyor.

İzmir mağazası için 60 milyon TL yatırım yapan grup, Galataport için de benzer bir bütçeyi gözden çıkarttı. Türkiye’deki 29’uncu mağazasını İstanbul Galataport’ta açan Sneaks Up, yeni nesil mağazacılık konsepti denedi.

Sneaks Up CEO’su ve kurucu ortağı Mustafa Ünal, “Galataport mağazasının giriş katında yer alacak DJ performansları, üst katında konumlandırılan kişiselleştirme atölyesindeki deneyimler ile mağaza içerisinde vakit geçirmek artık çok daha keyifli bir hal alacak” diyor.

Türkiye’de toplam 140 perakende mağazası olan kadın iç giyim perakende markası Suwen, 131’inci mağazasını Galataport’ta açtı. Bin 500’e yakın ürün çeşidiyle Galataport’ta yer aldıklarını söyleyen Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, “Avrupa’da üç mağazamız birden açıldı.

Özellikle dünya vatandaşlarının ziyaret ettiği Galataport aslında markamızın dünya vatandaşları ile ön tanışma yeri aynı zamanda” diyor.

YEME İÇME ALANLARI

Galataport’un yeme içme alanı da son derece hareketli. Ikon markasıyla Galataport’a giriş yapan Happy Moon’s Grup, mağaza için 7 milyon TL yatırım yaptı. 250 kişi kapasiteli mağazanın yüzde 20’sini turistler oluşturuyor.

Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, Galataport mağazasının turist sayısının artması durumunda 2022’de ciro olarak ilk sıraya çıkmasını beklediklerini söylüyor.

Kısa bir süre önce yepyeni menü ve tasarımıyla Kanyon’da kapılarını açan Gina da Galataport’ta yer alacak markalardan biri olacak. 64’üncü şubesini İstanbul’un yeni gastronomi mahallesi Galataport’ta açan BigChefs’in yeni mekanı yaklaşık 180 kişilik oturma alanına sahip.

1864 yılından beri hizmet veren Osmanlı sarayının geleneksel lezzetlerini günümüze taşıyan Hafız Mustafa 1864 de Galataport’ta mağaza açan markalardan biri oldu. Markanın İstanbul’da 13, Dubai ve Antalya’da birer şubesi bulunuyor. Galataport’ta yeni açılan şubesiyle şirket, 15 mağazaya ulaştı.

CANSEL TURGUT YAZICI EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME GENEL MÜDÜRÜ BÖLGEDEKİ KİRALARI ETKİLEYECEK”

“Galataport‘u bir destinaston projesi, şehre farklılık getiren bir dinamik olarak nitelendirmek gerekli. Galataport çevresindeki denize yakın ya da ulaşımı kolay, görünürlüğü iyi seviyedeki dükkanların kira birim değerlerinin kullanım alanlarına göre 500 – 1.000 TL / m2 arasında değişiyor.

Ofislerde ise kira birim değerlerinin kullanım alanlarına göre 100 – 250 TL/m2 arasında değişiyor. Projenin faaliyete geçtiği tarihle döviz kurundaki ani yükseliş ve dalgalanma eş zamanlı döneme denk geldi, o yüzden aslında çevredeki etkisi ile ilgili şu anda rakam vermek doğru değil.

Ancak her zaman değerlemede biliyoruz ki iyinin yanındakinin değeri artar. Ofis açısından irdelersek farklı bir projede boğaza sıfır bir destinasyon, ayrıcalıklı bir sınıfa hitap eden proje. Her metropolitan şehrin simge ofis binaları vardır, orada olmak prestijdir, Galataport ofisleri de bence bu noktada şehre damgasını vuracak.”

İREM YÜCEL KAYMAK GALATAPORT İSTANBUL İŞ GELİŞTİRME VE KİRALAMA GMY. “SON ÇEYREKTE TÜM BÖLÜMLER AÇILACAK”

“Rıhtımın ilk binası olma özelliğini taşıyan, geçmişte yolcu salonu, postane ve hastane olarak hizmet veren yapımı 1911 yılında biten Paket Postanesi de 2022 yılının başında açılacak.

2022 yılının son çeyreğinde dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda yer alan The Peninsula Hotels’in açılmasıyla beraber tüm bölümler faaliyete geçecek.

Restorasyon çalışmaları titizlikle devam eden Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han binaları ve özel giyotin cephesi 90 saniyede açılarak Boğaz’la bütünleşen yeni balo salonu binası otele ev sahipliği yapacak.”