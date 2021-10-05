Gaziantep’te AB mali desteğiyle UNDP tarafından inşa edilen 9,2 milyon Euro’luk atık yönetim tesisi açıldı. Belediye’nin atık yönetimine ilişkin zorlu görevlerine yeşil çözümler getirecek olan tesis, Suriye mülteci krizi nedeniyle kentte aşırı nüfus artışından kaynaklanan en büyük sorunlardan birinin çözülmesinde belediye yardım edecek.

Bugün Gaziantep’te en son teknoloji ürünü atık yönetim tesisinin açılışı yapıldı. Suriye mülteci krizi nedeniyle kentte aşırı nüfus artışından kaynaklanan en büyük sorunlardan birinin çözülmesinde belediye yardım edecek olan tesis, Avrupa Birliği’nin 9,2 milyon Euro’luk mali desteğiyle ve İlbank ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından inşa edildi.

100 BİN TONLUK KAPASİTE

Yıllık 100 bin ton katı atık işleme kapasitesine sahip ve kendi sınıfında Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan tesis, döngüsel ekonomi ilkelerine örnek oluşturuyor. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, biyogaz ve geri dönüştürülen kaynakların satışından, Gaziantep’in bütçesine ek gelir sağlayacak.

YARDIM PROGRAMININ PARÇASI

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi’nin (MBTF) bugün yapılan açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında 11 AB Üyesi Devletin büyükelçileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlbank Temsilcileri ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton katıldı.

“Türkiye, ülkelerindeki iç savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeliye çok büyük konukseverlik gösteriyor” diyen Meyer-Landrut sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu akının Türkiye’nin her yerinde ev sahibi topluluklar üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bunun içindir ki, 6 milyar Euro’luk yardım programımızın bir parçası olarak Gaziantep’te belediye atık yönetim sistemine yatırım yapıyoruz. AB, önümüzdeki dönemde ilave 3 milyar Euro katkıyla, mültecileri barındıran Türkiye’yi desteklemeye devam edecek.”

ATIK YÜZDE 25 ARTTI

Suriye krizinden önce 1,7 milyon olan Gaziantep nüfusu, 450 bini aşkın geçici koruma altındaki Suriyelinin gelişiyle 2,2 milyonun üzerine yükseldi; ve nüfus artışıyla birlikte, atık miktarı da yüzde 25 arttı.

Bu yeni tesisin hayati kamu hizmetlerini sunmalarında kendilerine destek sağlayacağını belirten Fatma Şahin ise, “Ancak gerçek katkısı bununla sınırlı değil. Şehrimizin nüfusundaki ani artışla gelen diğer güçlükleri aşmamıza da destek olacak. Bu nedenle bu konudaki hayati finansal destekleri için AB’ye, ayrıca İlbank ile beraber bu projeyi yürüten UNDP’ye minnettarız” dedi.

EN BÜYÜK ATIK TESİSİ

UNDP, 2018 yılından bu yana 50 milyon Euro tutarında AB finansmanıyla, büyük ölçekli Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapan Gaziantep ve diğer kentlere, belediye hizmetlerini yaygınlaştırma ve iyileştirme alanında yardım ediyor; bir yandan da, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için beceri edindirme ve iş yaratmayı destekliyor. MBTF, UNDP’nin 2018 yılından bu yana AB finansmanıyla Güneydoğu’da inşa ettiği sekiz atık yönetim tesisinin en büyüğü oldu.

ÇEVRE DOSTU YÖNTEMLER

Yeni arıtma tesisimin Türkiye’nin daha yeşil geleceğine bir yatırım olduğuna vurgu yapan Louisa Vinton, şöyle devam etti: “Yalnız Gaziantep’in hayati önem taşıyan kamu hizmetleri sunumunu yaygınlaştırmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kentlerin kendi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemler bulabileceğini somut örnekler ile gösteriyoruz. Bu örnekte ise, kelimenin en yalın anlamıyla, çöpün değerli bir kaynağa dönüştürülmesi, belediyeye bir mali yük getirmeyecek, tam tersine, ek gelir yaratacak.”

SATILABİLİR ATIK DEĞER

En son teknoloji ürünü ekipmanla donatılan MBTF, biyo-çözünür atıktan temiz enerji üretecek, geri dönüştürülebilir maddeleri ayrıştıracak ve Gaziantep’in atık depolama alanının ömrünü uzatacak. Yıllık çıktıları arasında 4 bin 100 MWh enerji, 17 bin ton geri dönüştürülebilir madde ve 23 bin atıktan türetilmiş yakıt yer alıyor.

Tesiste üretilen elektrik hem kendi faaliyetlerine enerji sağlayacak, hem de satılabilir artık değer oluşturacak, bu da belediyeye ek gelir akışı sağlayacak. Tesiste geri kazanılan geri dönüştürülebilir atıklar da gelir yaratacak. Tesis ayrıca, Gaziantep’in yıllık sera gazı salımını 9 bin 309 ton CO2 düzeyinde azaltacak.

UNDP’İN DİĞER PROJELERİ

AB destekli program kapsamında UNDP tarafından inşa edilen diğer bir atık yönetim tesisi ise, eskiden Tiyek Çayı’na arıtılmamış kanalizasyonun doğrudan boşaltıldığı, Hatay ilinin 40 bin nüfuslu Hassa ilçesinde 4 milyon Euroluk atık su arıtma tesisi. Bu girişimle, büyük bir kirlenme kaynağı ortadan kaldırıldı ve Asi Nehri’nin ekolojik sağlığını eski haline getirmeyi amaçlayan başarılı kampanyaya katkı sağlandı.

UNDP’nin AB finansmanıyla inşa ettiği diğer tesisler arasında, Hatay ilinde bulunan dört katı atık transfer merkezi de yer alıyor. Bu tesisler, sera gazı salımlarını azaltıyor ve çöpleri daha büyük kargolar halinde sıkıştırmak ve birleştirmek, yerel atık depolama alanlarına düzenli biçimde aktarmak suretiyle belediyelerin ulaştırma giderlerini azaltıyor. Son olarak, Kilis kentinde UNDP tarafından kurulan yenilikçi güneş kurutmalı sera tesisi, atık su arıtma tesislerinden çıkan çamuru, tarım toprağını zenginleştirmek veya çimento üretimine yakıt sağlamak için kullanılan yüksek değerli yan ürünlere dönüştürüyor.