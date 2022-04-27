Son haber… Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya’ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan’ın Bulgargaz ve Polonya’nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.

Şirketlere, 1 Nisan’dan itibaren yapılan sevkiyatlarda rubleyle ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarıldığı açıklamada, “Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya’ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki ülkenin doğal gaz sevkiyatında transit ülke oldukları, transit gazdan kullanmaları halinde söz konusu miktarın transit sevkiyatından düşüleceği belirtildi.

Polonya: Tüm risklere hazırız

Gazprom ile Polonya arasındaki uzun vadeli doğal gaz sözleşmesi 1 Ekim’de sona eriyordu ve Polonyalı yetkililer anlaşmanın uzatılmayacağını bildirmişti.

Polonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, ülkenin Rusya’ya doğal gaz için rubleyle ödeme yapmayacağı ve ilgili tüm risklere hazır olduğu kaydedilmişti.

Polonya’nın Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 40 düzeyindeyken, ülke bu bağımlılıktan kurtulmak için Norveç gazına ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine güveniyor.

Ukrayna savaşının başlamasıyla Polonya’daki yer altı depolama tesisindeki hacimler de hızla artarak yüzde 75’i aşan doluluk seviyesine ulaşmıştı.

Bulgaristan’ın Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesinde

Bulgaristan hükümetinden dün yapılan açıklamada da Rus gazına alternatif tedariklerin garanti altına alındığı ve ülkedeki tüketime ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı belirtilmişti.

Ancak Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesindeki Bulgaristan, geçen yıl Rusya’dan 3,3 milyar metreküp doğal gaz ithal etmişti.

Bulgaristanlı yetkililer, Rusya ile bu yılın sonunda sona erecek uzun vadeli sözleşmeyi yenilemeyi planlamadıklarını açıklamışlardı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Aleksandr Nikolov, komşusu Türkiye ve Yunanistan’dan LNG ve Azerbaycan’dan boru hattı sevkiyatlarını artırmayı planladıklarını söylemişti.

Rusya’nın doğal gazda yeni rubleyle ödeme sistemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank’ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları ardından söz konusu fonların Moskova Borsası’nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

Bulgaristan: Savaşta Rusya, doğal gazı siyasi ve ekonomik silah olarak kullanıyor

Bulgaristan Enerji Bakanı Aleksandar Nikolov, Bakanlar Kurulu toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Savaşta Rusya, doğal gazı siyasi ve ekonomik silah olarak kullanıyor.” dedi.

Bulgaristan adına doğal gaz ithalatı yapan Bulgargaz Holdinge gelen mektupla, ikmallerin Rusya’nın talep ettiği ruble olarak ödeme yapılmasına bağlandığı açıklandı.

Bakan Nikolov, Bulgargaz’ın Rusya ile anlaşmasında ödemelerin dolar olarak belirlendiğini ve bugüne dek titizlikle yapıldığını aktardı.

Ülkenin ulusal ekonomisinde kilit önem taşıyan hastane ve diğer işletmelere en az bir aylığına sıkıntısız ikmal sağlanacağını dile getiren Nikolov, bu süreçte Avrupa Komisyonunun yardımı ve alternatif kaynakları araştıracaklarını kaydetti.

Nikolov, “(Rusya ile doğal gaz konusunda yapılacak temaslarda) Bakan olduğum sürece Bulgaristan baskı altında, başı eğik olarak görüşme yapmayacak. Bulgaristan baskı altında taviz vermez ve satılmaz.” diye konuştu.

Nikolov ülkenin stratejik doğal gaz rezervlerinin saklandığı ve kriz döneminde kullanılabilecek Çiren deposunun doluluk oranının ise yüzde 18 dolayında olduğuna işaret etti.

Eski Bulgaristan Devlet Enerji Holdingi (BEH) Genel Müdürü İliyan Vasilev, yaptığı açıklamada, Rusya’nın doğal gaz tedariklerini kesmesini Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov’un bugün yapacağı Ukrayna ziyaretine bağladı.