Portföy yönetim şirketi Gedik Portföy, içinde bulunduğu dönüşüm çerçevesinde isim değişikliğine gitti. Son 3 yılda 10 katın üzerinde büyüyerek yönettiği portföy büyüklüğü 1 milyar TL’nin üzerine ulaşan Gedik Portföy’ün ticari unvanı Inveo Portföy olarak değişti.

Inveo Yatırım Holding’te yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, Inveo’nun yüzde 100 iştiraki olan Gedik Portföy’ün de ismi Inveo Portföy oldu.

2008’den bu yana sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Gedik Portföy, isim değişikliği sonrasında, Inveo Portföy ismi altında hizmet vermeye devam edecek.

Şirketten verilen bilgiye göre, yeni vizyonuyla Türkiye’de daha da büyümeyi hedefleyen Inveo Portföy’ün son üç yıl içinde portföy büyüklüğü 65 milyon TL’den, 1 milyar TL’ye, yönettiği fon sayısı 6’dan 18’e yükseldi. TEFAS rakamlarına göre, Inveo Portföy’ün yatırımcı sayısı ise 20 bin. Inveo Portföy, sahip olduğu geniş ürün yelpazesiyle 2020’de yatırımcılarına yüzde 8,5 ile yüzde 90 arasında yıllık getiri sağlarken, yatırımcılar kendi risk tercihlerine uygun olan Inveo Portföy fonlarını TEFAS’a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alabiliyor.

“Inveo Portföy ile yeni bir dönem başlatıyoruz”

Inveo Yatırım Holding CEO’su Onur Topaç, konuyla ilişkin şunları söyledi: “Yeni bir kimlikle, yeni bir yüzle sermaye piyasaları sahnesinde büyümeye devam ediyoruz. Inveo çatısı altında portföy yönetim alanında faaliyet gösteren Gedik Portföy’ün ismini, yeniden yapılanma süreci çerçevesinde Inveo Portföy olarak değiştirdik. Önümüzdeki dönemde organizasyon yapımızı daha da kuvvetlendirerek, sermaye piyasalarındaki 30 yıllık tecrübemiz ile şimdiye kadar elde ettiğimiz başarılarımızı, Inveo Portföy adıyla daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz, sermaye piyasalarında varlığımızı güçlendirmenin yanı sıra, yatırımcılara kaliteli ve katma değerli portföy yönetim hizmeti sunmak. İlerleyen zamanlarda kuracağımız yeni fonlar ve özellikle girişim sermayesi fonlarıyla da ülkemizin büyümesine katkı sağlamak için çalışmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

Inveo Portföy Genel Müdürü Halim Çun ise, “İsim değişikliğimiz ile başlayan bu dönüşüm, ülkemize ve yatırımcılarımıza sermaye piyasalarında farklılık ve değer yaratma amacımızın sadece başlangıcıdır. Yatırım fonları ve portföy yönetimi konusunda uluslararası finansal piyasaları yakından izleyerek ülkemizin şartları ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına göre kendimizi sürekli geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.