Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşlarından Gedik Yatırım, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu. İmzalanan anlaşma ile Gedik Yatırım, 3 yıl boyunca Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımları ve Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımları’nın ana sponsorluğunu üstlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 3 yılı kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında Gedik Yatırım, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımları ve Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımları’nın ana sponsorları arasında yer aldı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takım sporcuları Ceren Kestirengöz Kapucu ve Beytullah Hatipoğlu katıldı.

“Gedik Yatırım olarak, TVF ile yaptığımız bu anlaşma ülkemizin geleceğine olan güvenimizin bir sonucu”

Sponsorluğun detayları hakkında bilgi veren Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, “Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız bu önemli anlaşma, ülkemiz sporuna ve sporcusuna olan büyük sevgimizin ve geleceğine olan güvenimizin bir sonucu” dedi.