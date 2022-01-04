Bir dönem Silikon Vadisi ve yatımcıların gözdesi olan Theranos’un eski CEO’su Elizabeth Holmes, California’da aylarca süren davanın ardından yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulundu. Holmes, 20 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra dolandırdığı her bir kişi için 250 bin dolar para cezası ile de karşı karşıya.

Holmes bir dönem “yeni Steve Jobs” olarak adlandırılmış, Forbes tarafından “dünyanın kendi kendini yetiştiren en genç kadın milyarderi” olarak ilan edilmişti.

Ve Time dergisinin 2015’in en etkili insanları listesinde yer aldı. Theranos’u Stanford Üniversitesi’nde kimya mühendisliğini bıraktıktan kısa bir süre sonra (2014) kurdu.

Elizabeth Holmes, Theranos bir damla kan ile tüm hastalıkları teşhis edebilecek devrim yaratan bir teknoloji yarattığını iddia etmişti. Bir zamanlar 9 milyar dolar (6,5 milyar sterlin) değerine ulaştı, biyoteknolojinin ve Silikon Vadisi’nin gözdesiydi. Holmes, medya patronu Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolardan fazla para toplamayı başardı. Firma, kanser ve diyabet gibi durumları yalnızca birkaç damla kanla tespit edebilen bir testle sağlık sektöründe devrim yaratacağına söz verdi. Ancak bu iddialar, bir Wall Street Journal soruşturmasının temel kan testi teknolojisinin çalışmadığını bildirmesinden sonra 2015 yılında çözülmeye başladı. Firma, skandalın ardından 2018 yılında resmen faaliyetlerini durdurdu.

Savcılar, Holmes’un hastalıkları birkaç damla kanla tespit edebileceğini söylediği teknoloji hakkında bilerek yalan söylediğini iddia ediyor. Jüri üyeleri, Holmes’u yatırımcılara karşı dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan ve üç elektronik dolandırıcılık suçlamasından suçlu buldu.

Holmes gözaltına alınmadı, ceza için henüz bir tarih teyit edilmedi ve önümüzdeki hafta bir duruşma daha yapılması planlanıyor.

Holmes toplamda 11 suçlamayla karşı karşıya kaldı ve halkı dolandırmakla ilgili dört suçlamadan suçlu bulunmadı.

Yaklaşık 30 tanığı çağıran savcılık, Holmes’un yatırımcılara sattığı ürünün sahte olduğunu bildiğini, ancak firmanın başarısı konusunda kararlı olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Savcılar, şirketinin testleri yürütmek için gizlice ticari olarak mevcut makineleri kullandığını da söylüyor.

Savcı Jeff Schenk kapanış konuşmasında, Holmes “iş başarısızlığına karşı sahtekarlığı seçti” dedi.

Holmes ise Theranos’un operasyonundaki hataları kabul etti, ancak hastaları veya yatırımcıları asla bilerek dolandırmadığını iddia etti.

Savunma ayrıca eski iş ortağı ve eski erkek arkadaşı Ramesh “Sunny” Balwani’yi de suçladı.

Duruşmada Holmes, kendisinden 19 yaş büyük olan Balwani’ye duygusal ve cinsel taciz suçlaması da yöneltti.