Türkiye’de sürdürülebilir turizme odaklanan ilk program olan Gelecek Turizmde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes tarafından yürütülüyor.

Türkiye’de sürdürülebilir turizme odaklanan ilk program olan Gelecek Turizmde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğinde 2007 yılından bu yana yürütülüyor. 15 yıldır sürdürülebilir turizm modelleri oluşturma, toplum temelli girişimleri ve kadın girişimciliğini destekleme, kadınların güçlenmesine katkıda bulunma ve yerelde yeni istihdam olanakları yaratma konularında çalışıyor. Program, yeni dönemde odağını geçen yılki orman yangınlarından en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Muğla’ya çeviriyor.

Muğla bölgesinde destinasyonu destekleyecek 5 yeni alternatif turizm rotasının oluşturulması, en az 50 kadın girişimciye mentorluk ve istihdam desteği sağlanması, 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimi verilmesi programın planlanan çıktıları arasında. Ayrıca sürdürülebilir turizm eğitimi alan yerel turizm işletmeler “Gelecek Turizmde Öneriyor” kapsamına alınacak. Bölgede sürdürülebilir turizm alanında rol almak isteyen kadın girişimcilere hibe, mentorluk ve iletişim desteği sağlanacak. Ayrıca bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı da oluşturulacak.

İklim kaynaklı afetlerin turizme yönelik artan tehdidini dikkate alan Gelecek Turizmde kapsamında, bölgede yerel sakinler için orman yangını riskleri konusunda bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülecek ve orman yangınlarına hızlı müdahaleyi desteklemek için bölgedeki yüksek riskli yerlere su depoları yerleştirecek.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su Can Çaka, Gelecek Turizmde’nin 15. Yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, “2007 yılında başladığımız program ile ülkemizde, deniz-kum-güneş olan turizm anlayışını deneyim turizmine doğru genişletmeyi ve dört mevsim 12 ayı kapsayacak bir yerel kalkınma modeli oluşturmayı hedefledik. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP ile omuz omuza çalıştığımız bu 15 yıla birçok başarı hikayesi sığdırdık.

Çaka, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni dönemde, iç ve dış turizm açısından son derece önemli olan Muğla’dayız. Anadolu Efes olarak geçen yıl yangınlar sırasında bölgenin yanında olduk. Şimdi de Muğla’nın sosyal ve ekonomik rehabilitasyon sürecinde elimizi taşın altına koyuyoruz. Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalar, başta kadınlar olmak üzere Muğla halkının doğal ve kültürel mirasına sahip çıkarak, kalkınmasına katkı sağlayacak.”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; “Turizm, Türkiye için çok önemli bir ekonomik sektör ama aynı zamanda hassas doğal değerlerimize de ağır bir yük getiriyor. Çabalarımız, doğayı korurken gelir ve istihdam yaratan turizm modelleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda Anadolu Efes ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklığımızı, Türkiye’nin gelecekteki yeşil büyümesi için hayati önem taşıyacak kamu-özel sektör iş birliklerinin bir modeli olarak görüyoruz.” dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Şennur Aldemir Doğan; “Bakanlık olarak temel hedefimiz turizm potansiyeli olan alanların potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüterek turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek, turizmi ülke geneline ve 12 aya yayarak turizmden elde edilen geliri artırmaktır. Bu kapsamda yerel halkın ve küçük işletmelerin de turizmden gelir elde etmesine katkıda bulunmak amacıyla yürüttüğümüz önemli çalışmalardan birisi de güçlü ortaklık yapısıyla 15 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürülebilir turizm girişimlerini desteklediğimiz Gelecek Turizmde Projesidir. Önümüzdeki süreçte bugüne kadar elde ettiğimiz deneyimlerden yola çıkarak ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından olan Muğla’da var olan potansiyelin değerlendirilerek yerel halkın ve küçük işletmelerin de turizmden gelir elde etmelerini desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Gelecek Turizmde 2007’den beri 19 proje ile 200 bin kişinin hayatına dokundu. Yaklaşık 500 kadına doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlandı, 600 STK ve 23 üniversite ile iş birliği yapıldı. Program kapsamında desteklenen hibe projeleri ile yerel ürünler, kültürel ve doğal değerler öne çıkarılarak yeni ziyaretçilerin çekilmesi ve yerel geçim kaynaklarının iyileştirilmesi sağlandı.