Sekiz ülkede 15 havalimanı işleten TAV, yılı yüksek bir performansla kapatmayı planlıyor. 2022’yi 940 milyon Euro ciroyla tamamlamayı hedefleyen şirket, gelişmekte olan ülkelere odaklandı.

TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Nijerya’yı yakın takibe aldıklarını söylüyor.

Pandeminin ardından hızla toparlanma sürecine giren havalimanı işletmeciliğinde esas toparlanma 2024 yılında bekleniyor.

Türkiye’de ise daha erken toparlanmanın işaretleri geliyor. Sekiz ülkede 15 havalimanı işleten ve yaklaşık 76 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen TAV ise bu yılı beklenenin üzerinde bir performansla kapatmayı planlıyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, şirket olarak gelişmekte olan ülkelerde ve havacılık dışı gelirlere odaklanarak büyüyeceklerini söylüyor.

Yatırım için Nijerya ve Karadağ’ı yakın takipte tuttuklarını ifade eden Serkan Kaptan, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.