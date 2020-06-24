AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Grupbaşkanvekili Muş, gıda sağlığını tehlikeye atan ürünlerde para cezasının artırılacağını söyledi.

Muş, “Tağşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 liraydı. Yeni düzenlemede 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 yıl faaliyetten men edilecekler.” dedi.

Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30’a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.