Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Denizli’deki Girlevik 2 – Mercan Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, santralin işletme hakkının verilmesi için birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle ihale yapılacak.

İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Geçici teminat bedeli 1 milyon 500 bin lira olarak belirlenen ihaleye katılmak için isteklilerin tekliflerini kapalı zarf içerisinde 23 Kasım saat 17.00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekecek.