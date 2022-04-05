2021’de Göçmen Börek’i satın alan Finandvest Holding, markadan ‘börek’ kelimesini kaldırdı. Fırın ve restoran konseptinde üç yılda yurtiçinde 20 yeni şube açmayı, yurtdışında ise 10 ülkeye açılmayı planlıyor. Şirket, 100 milyon TL ciro hedefliyor.

Temelleri 2004 yılında Kocaeli’nde İlker ve Taner Dönmez kardeşler tarafından atılan Göçmen Börek, 2018 yılına kadar hızlı bir büyüme kaydetti. Öyle ki 40 şubeye ulaştı. Ancak ekonomik krizin etkisiyle finansal anlamda zorlanmaya başladı.

O dönemde 40 şubeye sahip olan Göçmen Börek, daha önce yiyecek – içecek, kozmetik, ilaç ve temizlik malzemeleri sektörlerine yatırım yapan Türklerin yönettiği İsviçre merkezli Finandvest Holding’in dikkatini çekti. 2021 yılının mart ayında şirketin çoğunluk hissesi Finandvest Holding’e geçti.

Bu ortaklığa sadece finansal amaçlı girmediklerini, stratejik bir evlilik yapmayı hedeflediklerini belirten Göçmen Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Mahan, “Bu alana Türkiye odaklı değil yurtdışı hedefli girdik. Öncelikle markadan ‘börek’ kelimesini çıkardık. Fırın ve restoranın bir arada olduğu, hem yiyip içilirken hem alışveriş de yapılabilecek bir konsept belirledik. Eski mağazalarımızı yeni konseptle değiştireceğiz. Ayrıca üç yılda yurtiçinde 20 – 25 yeni şube açacağız. Yurtdışında ise üç yılda 10 ülke hedefimiz var” diyor.

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