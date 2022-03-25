Avrupa Parlamentosu (AP), dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak “Dijital Pazar Yasası” konusunda AB Konseyi ile yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB, büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya koyacak. Söz konusu platformların adil olmayan uygulamalarına son verilecek.

Dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya iletişim hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.

Avrupa’da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar avro olan, yıllık cirosu 7,5 milyar avronun üzerinde bulunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar “eşik bekçisi” olarak adlandırılacak. Bu şirketler, Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek. Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri önlenecek.