Alphabet’in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Google Çeviri hizmeti düşük kullanım nedeniyle Çin’de kapatılıyor. Bu durum dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde Google’ın kalan son ürünlerinden birinin de sonunu işaret ediyor.

CNBC’nin haberinde “Google Translate’e özel anakara Çin web sitesi artık kullanıcıları hizmetin Hong Kong sürümüne yönlendiriyor” denildi.

Google yaptığı açıklamada, “Düşük kullanım nedeniyle Çin anakarasında Google Translate’i durduruyoruz” dedi.

ABD’li teknoloji devi, çevrimiçi ortamda sıkı hükümet sansürü nedeniyle arama motorunu 2010 yılında Çin’den çektiğini duyurmuştu. Google Haritalar ve Gmail gibi diğer hizmetleri de Çin hükümeti tarafından etkin bir şekilde engelleniyor.

Arama motoru Baidu ile sosyal medya ve oyun devi Tencent gibi yerel rakipler, aramadan çeviriye kadar birçok alanda Çin internet ortamına hakim hale geldi.

Google’ın bugünlerde Çin’de çok sınırlı bir varlığı var. Akıllı telefonlar da dahil olmak üzere bazı donanımları Çin’de üretiliyor. Ancak New York Times, geçen ay Google’ın Pixel akıllı telefonlarının bir kısmını Vietnam’a kaydırdığını bildirdi.

Şirket ayrıca, Çinli geliştiricilerin, Çin’de engellenmiş olsa bile, daha sonra Google Play Store aracılığıyla kullanılabilecek Android işletim sistemi için dünya çapında uygulamalar yapmalarını sağlamaya çalışıyor.

2018′de Google, arama motoruyla Çin’e yeniden girmeyi araştırıyordu, ancak projeyi çalışanlardan ve politikacılardan gelen tepkiler üzerine rafa kaldırdı.

CNBC, Amerikan işletmelerinin ABD ve Çin arasındaki teknoloji alanında devam eden gerilimden etkilendiğini belirtiyor. Washington, Çin’in yapay zeka ve yarı iletkenler gibi alanlarda hassas teknolojilere erişiminden endişe ediyor.