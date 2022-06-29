İkonik marka Ray-Ban’ın da sahibi gözlük üreticisi EssilorLuxottica’nın (ESLOF) başkanı ve İtalya’nın en zengin 2. iş insanı Leonardo Del Vecchio pazartesi günü 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Bir yetimhaneden gözlük imparatorluğuna giden çarpıcı yaşamıyla dikkat çeken Vecchio’nu mirası gündemde. (Yetimhaneden gözlük imparatorluğuna başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Forbes, Vechhio’nun tahmini olarak geride ne kadar miras bırakacağını haberleştirdi.

Forbes’un haberine göre Vecchio’nun ölümü, tahmini 25.5 milyar dolarlık servetinin şimdi varisleri arasında paylaşılacağı anlamına geliyor. Habere göre miraçılar arasınnda Vecchio’nun ikinci eşi Nicoletta Zampillo ile üç farklı evlilikten yaşları 18 ile 65 arasında değişen altı çocuğu var.

Vecchio 2. eşi ile 2010 yılında yeniden evlenmiş.

Çıraklıktan gözlük imparatorluğuna ulaşan Vecchio, Monako’da yaşıyordu ve Sunglass Hut, Ray-Ban ve Oakley’in mülkiyeti de dahil olmak üzere büyük servetini Lüksemburg merkezli Delfin aracılığıyla elinde tutuyordu. 2014 yılında firmanın holding yapısının yeniden düzenlenmesinden sonra, %25 doğrudan hisseye sahip oldu ve kalan %75’i altı çocuğu arasında paylaştı.

Del Vecchio’nun net servetinin büyük çoğunluğu (22,2 milyar dolar), Luxottica ile Fransız Essilor’un 2018’de birleşmesinin ürünü olan, dünyanın en büyük gözlük firması olan EssilorLuxottica’daki %32 hissesine bağlı. .

Del Vecchio’nun varlıkları arasında İtalyan sigorta şirketi Generali’nin yaklaşık %10’luk (yaklaşık 2,6 milyar dolar) hissesi; İtalyan bankası Mediobanca’nın yaklaşık %20’si, Fransız gayrimenkul yatırım şirketi Covivio’nun %27’si ve İtalyan bankası Unicredit’in yaklaşık %2’si var. Del Vecchio ayrıca 26 milyon dolarlık yatının yanı sıra Monako, Fransa ve Lüksemburg’da gayrimenkuller, Gulfstream G650 jet, kuzeydoğu İtalya’da bir yat marinası ve Lüksemburg’daki %13 hissesi de dahil olmak üzere diğer varlıklara sahipti.

Habere göre Delfin’in 2014 yılındaki yeniden yapılanması, Del Vecchio’nun %25’lik hissesinin ölümünden sonra karısı Zampillo’ya geçmesini şart koşuyordu. Forbes , Zampillo’nun devraldığı %25’lik hissenin yaklaşık 6,4 milyar dolar (vergi öncesi) değerinde olduğunu, altı çocuk hissesinin her birinin yaklaşık 3,2 milyar dolar (vergi öncesi) değerinde olduğunu tahmin ediyor.