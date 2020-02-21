Altında yükseliş sürüyor! - Ekonomist

Altında yükseliş sürüyor!
Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1642 dolara yükselirken; gram altın tüm zamanların rekorunu yeniledi ve 320 lirayı geçti.
Serbest piyasada saat 16:40 itibarıyla gram altının fiyatı alışta 323,46 liraya, satışta 323,51 liraya çıktı. Çeyrek altın 528,02 liradan satılıyor. Ons altın ise 1,642 dolardan işlem görüyor.
7 YILIN ZİRVESİNDE
Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK
Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, küresel resesyon endişeleri, merkez bankalarının faiz indirimleri ve koronavirüs endişeleri nedeniyle altına talebin arttığını kaydetti.
Yakın dönemde olduğu gibi ons altın fiyatlarının ve kurun birlikte yükselmesinin gram altın fiyatlarında olumlu etki yaptığına işaret eden Ayışık, “Hem ons altın hem de kur tarafında birlikte bir düşüş görülmedikçe, gram altın fiyatlarında mevcut hareketin sürmesi ve/veya ons altın ile kura kıyasla daha dengeli bir seyir izlemesi beklenebilir” dedi.
Gram altının portföylerde bulundurulmaya devam edilebileceğini kaydeden Ayışık, şöyle devam etti:
“Kısa vadede 320 TL ve üzeri seviyelerin test edilmesinde bir miktar realizasyon düşünülebilecek olsa da genel olarak gram altının portföylerde bulundurulmaya devam edilebileceğini düşünüyoruz. Portföylerdeki riskin dağıtılması yönündeki katkısına ek olarak küresel olarak faizlerin kayda değer bir süre daha düşük seviyelerde kalma ihtimalinin yüksek olması, güvenli liman talebinin bir süre daha sürmesi olasılığı, ABD tarafında güçlenen dolara karşı kısa vadede bir faiz indirimi olmasa da sözlü bir yönlendirmenin gelmesinin muhtemel olması, Türkiye’nin büyüme modelinde net ihracatın katkısını artırma yönündeki iradenin mevcut durumda olduğu gibi reel olarak zayıf kur görünümünü önceliklendirmesi gibi unsurlar bu görüşümüzün ana gerekçeleri olarak sıralanabilir.”
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