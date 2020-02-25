Gram altında yüzde 2'ye yakın kayıp - Ekonomist

Gram altında yüzde 2’ye yakın kayıp
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,90 azalışla 325,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.167,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,90 düşüşle 325,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 332,00 332,20 325,70 325,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.188,00 2.209,00 2.146,00 2.167,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 303,00 307,00 297,00 301,00
Lira(Tam) Ziynet 2.138,00 2.158,00 2.098,00 2.018,00
Yarım Ziynet 1.069,00 1.079,00 1.049,00 1.059,00
Çeyrek Ziynet 535,00 540,00 525,00 530,00
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