 Gram altında yüzde 2'ye yakın kayıp - Ekonomist

Gram altında yüzde 2’ye yakın kayıp

Şubat 25, 2020 0 Yorum 179 Okunma
Gram altında yüzde 2’ye yakın kayıp

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,90 azalışla 325,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.167,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,90 düşüşle 325,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                  PAZARTESİ            SALI         

                                                  Alış Satış              Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     332,00 332,20       325,70 325,90
Cumhuriyet Ata Lira       2.188,00 2.209,00   2.146,00 2.167,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)           303,00 307,00       297,00 301,00
Lira(Tam) Ziynet          2.138,00 2.158,00    2.098,00 2.018,00
Yarım Ziynet                  1.069,00 1.079,00   1.049,00 1.059,00
Çeyrek Ziynet                  535,00 540,00           525,00 530,00



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