Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası (GSMH) 2021 yılında yaklaşık 7 trilyon 142 milyar liraya ulaşırken, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değer içinde yüzde 58’lik paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin “Kurumsal Sektör Hesapları” bültenini yayımladı.

Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör oldu. Toplam katma değerin yüzde 58’i bu şirketler tarafından üretildi. Söz konusu oran 2020’de yüzde 57,9 seviyesinde bulunuyordu.

Bu sektörü yüzde 28,1 ile hane halkı, yüzde 10,6 ile genel devlet ve yüzde 3,3 ile mali şirketler takip etti.

GSMH 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 141 milyar 887 milyon 817 bin lira oldu, toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2021 yılında toplam ekonomi için yüzde 30,3 olarak hesaplandı.

Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,8, hane halkı için yüzde 7,1, mali şirketler için yüzde 3,2 ve genel devlet için yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2020’de yüzde 11,2 iken 2021 yılında yüzde 11,4 olarak hesaplandı.

Toplam ekonomi 2020 yılında GSYH’nin yüzde 4,8’i ile net borç alan konumunda iken, 2021 yılında yüzde 1,6’sı ile net borç alan pozisyonunda oldu.