Son bir yılda çalışan sayısını yüzde 57 artıran GTech, tüm çalışanlarını şirkette pay sahibi yapma kararı aldı.

Finansal teknolojiler ve analitik şirketi GTech, çalışanlarının şirkette pay sahibi olacağını duyurdu.

2021 yılında insan kaynağını yüzde 57 büyüten GTech, 2022’ye dünya çapında büyüme hedefiyle girdi. GTech CEO’su Mine Taşkaya, finansal teknolojiler, tüketici finansmanı ve sigorta gibi sektörlere 2022’de daha da yoğunlaşmanın yanında Ar-Ge çalışmalarının, insan kaynaklarına ve ürüne yapacakları yatırımların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Taşkaya, “Dijitalleşme ve inovasyon bütün dünyada, tüm sektörlerde çok hızlandı. Özellikle yeni nesil bankacılık ve finansal teknolojiler alanlarında pek çok fırsat ortaya çıktı. Bu fırsatların doğru değerlendirilmesi ve hızla aksiyona geçilmesi GTech’in büyümesini tetikleyecek. Bizler ekip olarak bu fırsatları yakından takip ediyor ve gerekli aksiyonları hızla hayata geçiriyoruz” dedi.

GTech’in büyüme sürecinde yetkin insan kaynağının da çok önemli olduğunu vurgulayan Mine Taşkaya, bu hedefe giderken 21 yıllık bir şirket olarak sektörlerinde bir ilki hayata geçirdiklerini ve çalışanlarını şirkette pay sahibi yapan bir programı başlattıklarını söyledi.

Taşkaya, “Yetkin insan kaynağını bünyemizde bulundurmak bizim dünya çapında güçlü bir oyuncu olabilmemizin temel dinamiğini oluşturuyor. Bu bağlamda başlatmış olduğumuz programla ‘global marka olma’ yolculuğumuzda çalışanlarımızla birlikte yürümek ve birlikte büyümek için onları pay sahibi yapma kararı aldık. Bu yolculukta doğal olarak çalışanlarımıza yurt dışında da yeni açılımlar söz konusu olacaktır. ” dedi.

Uzun süredir Avrupa’daki müşterilerine hizmet verdiklerini, 2020 yılında Pakistan ofislerini açarak Güney Asya ve Körfez bölgesinde de hizmet vermeye başladıklarını belirten Taşkaya, “2022 yılına, müşteri odaklı yaklaşımımızı yurt dışında daha geniş bir coğrafyaya taşıyarak uluslararası çapta Finansal Teknolojiler sunan bir şirket olma hedefiyle girdiğimizi söylemiştim. Yurt dışı büyüme hedefimizin doğal yansıması olarak Türkiye’deki hedefimiz de alanımızda 1 numara olmak” diye konuştu.