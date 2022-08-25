İngiliz Guardian, Ukrayna’daki savaşta gelecekteki 6 ayla ilgili 5 olası senaryoyu haberleştirdi. “Önümüzdeki altı ay için neler beklenebilir?” denilen analizde olası 5 ihtimal şöyle:
1. SENARYO
Guardian’a göre birinci olası senaryo savaşın muhtemelen en az 1 yıl daha sürmesi ancak yoğunluğunun azalması. Guardian analizinde, “Ne Ukrayna ne de Rusya, verdikleri kayıplara rağmen savaşı durdurmaya hazır. Ukrayna işgal altındaki topraklarını geri istiyor” deniliyor.
Analizde Rusya’nınsa “hem Ukrayna hem Batı’ya acı ders vermek istediği” görüşü paylaşılıyor ve “Kremlin, kışın kendisi için avantaj olacağına inanıyor” yorumu yapılıyor. Analizde iki tarafına da giderek daha fazla savaş yorgunu göründüğü de yorumu da var.
2. SENARYO
İkinci analizde Ukrayna’nın etkili bir karşı saldırı için yeterli kapasitesi olmadığı, bunun yerine Ukrayna’nın gerilla baskınları ile Rusya’yı sarsma yoluna gidebileceği senaryosu var. Analize göre Rus güçleri içinde kaos amacıyla Kiev stratejisini uzun menzilli füze saldırıları düzenlemeye ve cephe hatlarının çok gerisindeki Rus üslerine baskına kaydırabilir.
3. SENARYO
Üçüncü senaryoya göre Rusya hala ilerlemek istiyor, ancak dikkatinin kontrol altına aldığı yerleri korumaya ve Ukrayna topraklarını ilhak etmeye kayması muhtemel. Analizde, “Kremlin savaşın başında umduğunu başaramamış olabilir, ancak Rusya şu anda doğu ve güneyde Ukrayna topraklarının büyük bir bölümünü elinde tutuyor ve aktif olarak ilhak referandumları yapmaktan bahsediyor. Havaların soğuması hızla yaklaşırken, muhtemelen elindekileri sağlamlaştırmaya odaklanacak” deniliyor.
4. SENARYO
Bu senaryoya göre mülteci krizi ve kışın başlaması, bu krizlere daha iyi hazırlanacak taraf için ek fırsatlar sağlayabilir. Analize göre Rusya kışı fırsat olarak görüyor; ayrıca batının enerji maliyetleri konusundaki sıkıntısını uzatmak istiyor. Bu durumu baskıyı artırmak için kullanmak istiyor.
5. SENARYO
5. senaryo ise Batı üzerinde. Haberde özetle “Batı, Ukrayna’nın kazanmasını mı yoksa direnişe devam etmesini mi istediğine karar vermeli” yorumu yapılıyor ve şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna, Batı’nın askeri yardımı olmasaydı yenilirdi. Ancak şimdiye kadar hiçbir noktada batı, Kiev’in işgalcileri geri püskürtmesine izin verecek kadar yeterli topçu veya savaş uçağı gibi diğer silahlar sağlamadı. Politikacılar, Rusya’yı savaş öncesi sınırlara zorlama gereğinden bahsediyorlar, ancak bunu yapmak için yeterli malzeme sağlamıyorlar. Aynı zamanda, Ukrayna’nın insani ihtiyacı da artıyor”
Analize göre Ukrayna’nın savaş nedeniyle ayda 5 milyar dolar bütçe açığı var; yardım ve yeniden yapılanma bunun birçok katına mal olacak.
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