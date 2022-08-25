1. SENARYO

Guardian’a göre birinci olası senaryo savaşın muhtemelen en az 1 yıl daha sürmesi ancak yoğunluğunun azalması. Guardian analizinde, “Ne Ukrayna ne de Rusya, verdikleri kayıplara rağmen savaşı durdurmaya hazır. Ukrayna işgal altındaki topraklarını geri istiyor” deniliyor.

Analizde Rusya’nınsa “hem Ukrayna hem Batı’ya acı ders vermek istediği” görüşü paylaşılıyor ve “Kremlin, kışın kendisi için avantaj olacağına inanıyor” yorumu yapılıyor. Analizde iki tarafına da giderek daha fazla savaş yorgunu göründüğü de yorumu da var.