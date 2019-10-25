Güçlü bir kârlılık sağladık
2019 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 artışla 407 milyon Euro, 2019 yılının ilk altı ayında da yıllık bazda yüzde 20 artışla 697 milyon Euro gelir elde ettik. Yabancı para gelirlerimizin payı 12 puan artarak yüzde 71’e çıktı. Bunun yüzde 40’ını Euro, yüzde 31’ini dolar, yüzde 3’ünü ise diğer yabancı para birimleri oluşturdu.
İlk altı ayda hem iç hatta hem de dış hatta birim gelirlerimiz yükseldi. Yolcu başına yan gelirde ise rekor kırdık.
Bu dönemde iç hatlarda 7,6 milyon, dış hatlarda ise 6,2 milyon yolcu taşıdık. İç hatlarda doluluk oranımız yüzde 88,9’a, dış hatlarda doluluk oranımız ise yüzde 79,7’ye ulaştı.
Yan gelirlerimiz ve artan birim gelirlerimiz güçlü bir kârlılık sağladı. FVAÖK, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 104 yükselişle 131 milyon Euro, ilk altı ayda ise yine yıllık bazda yüzde 104 yükselişle 173 milyon Euro oldu. İkinci çeyrekte FVAÖK marjımız 12,5 baz puan iyileşmeye yüzde 19,6’dan yüzde 32,1’e, altı ayda 10,2 baz puan iyileşmeyle yüzde 24,8’e ulaştı. Altı aylık kârımız 17 milyon Euro oldu.
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