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Gümrük cezaları ve fazla çalışma ücretleri artırıldı

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

13 Aralık 2023 | 09:51
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Gümrük cezaları ve fazla çalışma ücretleri artırıldı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 58,46 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi. Buna göre, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2024'den itibaren 828 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 77,12 lira, diğer işlemler için 180,12 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 180,12 lira, diğer işlemler için 283,10 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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