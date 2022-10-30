Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre, Seul’ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda ölü sayısı 151’e yükseldi. 19’u ağır 82 kişi yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20’li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini bildirdi. Ölenlerden 19’unun yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi.

Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı. Choi, olay yerine 800’den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

NELER OLDU?

Seul’deki gece hayatı bölgesi Itaewon’un dar sokakları özellikle son dönemde ülkede oldukça popüler ve turistlerin de gittiği bir bölge. Cumartesi gecesi, on binlerce kişi Cadılar Bayramı’nı kutlamak için Seul’ün merkezindeki bölgeye akın etti. Cumartesi gecesi, ülkenin koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmasından bu yana ilk Cadılar Bayramı kutlanacaktı. Bu nedenle Seul’de yaşayanların yanı sıra turistler de bölgeye yöneldi. Civardaki oteller ve biletli etkinlikler de önceden rezerve edilmişti.

Ancak kalabalık arttıkça panik yaşandı. Bazı görgü tanıkları nefes almanın zorlaştığını ve hareket etmenin imkansız olduğunu söyledi. Yaşanan faciada son açıklamalara göre 151 kişi hayatını kaybetti. Bazı görgü tanıkları insan kalabalığı ölümcül hale gelmeden önce bu kalabalıkla ilgili çok az kontrol olduğunu söylüyor. Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflar da dar sokakta omuz omuza duran insanları gösteriyor.

TEHLİKE FARK EDİLEMEDİ

CNN muhabirine göre kalabalıklar o bölge için ya da neredeyse 10 milyonluk bir şehirde metroları ve sokakları tıklım tıklım tıklım tıklım dolu olan Seul sakinleri için alışılmadık bir durum değil. Bir görgü tanığı, çevredeki kulüplerden ve barlardan yükselen müzik sesiyle çığlıkların karıştığını; bir şeylerin yanlış olduğunu anlamalarının zaman aldığını söyledi.

İlk acil durum çağrılarından sonra sağlık görevlileri olay yerine gitti ancak insan yoğunluğunun çokluğu yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmayı zorlaştırdı.

Ülkedeki ilk haberlerde bazı kişilerin “kalp krizi” geçirdiği, bazılarının ise “nefes almada zorluk” yaşadığını bildirildi. Ancak yetkililer, bölgede herhangi bir gaz sızıntısı veya yangın olmadığını söyledi. Kısa süre sonra izdiham faciasının detayları ortaya çıkmaya başladı. CNN’nin haberine göre Seul İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min yaptığı açıklamada aynı şekilde aynı çok sayıda insan bir araya geleceği için “önemli sayıda polis ve güvenlik gücünün” Seul’ün başka bir bölgesine de konuşlandırıldığını söyledi. Bu arada Itaewon’da, kalabalığın alışılmadık derecede büyük olmadığını, bu yüzden orada yalnızca “normal” düzeyde güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını belirtti. Ancak felaket ortaya çıktıkça, büyük bir tepkiye yol açtı.

FACİA NEDEN YAŞANDI?

Ülkede müfettişler 151 kişinin ölümüne yol açan facianın neden yaşandığına yönelik araştırmayı sürdürüyor. Olayla ilgili yetkililerin açıklamalarının dışında sosyal medyada yayılan iddialar da var. Görgü tanıkları, dar sokaklar ve ara sokaklarda, bar ve restoranlarda, mekanların önünde toplanan kalabalığın aşırı olduğunu söylüyor. Bir afet yönetimi uzmanı ve ulusal güvenlik analisti olan Juliette Kayyem, şehrin yoğunluğunun trajedide rol oynamış olabileceği görüşünde. Kayyem, panik halinde dar sokaklar ve çıkmaz sokakların birleşiminin “kesinlikle ölümcül olacağını” ve Seul’deki insanların kalabalığa alışkın oldukları için tehlikeyi fark etmemiş olabileceklerini söyledi.

NEFES ALMAK BİLE ZORDU

Görgü tanıkları etkinliğe katılanların kalabalık ve sıkışıklık nedeniyle hareket etmeleri ve hatta nefes almalarının bile zor olduğunu söylüyor. 23 yaşındaki Suah Cho, bir ara sokakta yürürken, “aniden bazı insanlar birbirini itmeye başlayınca insanlar panikle çığlıklar atmaya başladı. Bazı insanlar ileri, bazıları geri gidiyordu ve panikle sadece birbirlerini itiyorlardı” diyor.

diyor. Raporlar izdiham ve ezilmelerin, dar bir sokakta, kalabalığın içindeki insanların düşmesiyle başladığını söylüyor.

Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon’daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı.

dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu madde içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.

Bazı uzmanlar ise bu kadar büyük bir kalabalık bir sokakta bir araya gelince izdiham için mutlaka bir tetikleyici olmak zorunda olmadığını ya da izdihamın tetiklendiği anı tespitin zor olduğunu düşünüyor.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.

itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, izdiham sonrasında onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor. Görgü tanıkları büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını aktardı.

CNN’e konuşan afet yönetimi uzmanı ve ulusal güvenlik analisti olan Juliette Kayyem, izdiham ve ezilmeyi neyin tetiklemiş olabileceğini belirlemenin zor olduğunu, ancak yetkililerin bölgede “yüksek rakamlar öngöreceklerini” söyledi. Kayyem, “Yetkililerin kalabalık hacmini gerçek zamanlı olarak izleme sorumluluğu var, böylece insanları dışarı çıkarma ihtiyacı olup olmadığını fark edebilirler” dedi.

Kayyem, Seul’ün merkezindeki Itaewon’daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Bu yılki kutlama, sosyal mesafeyle ilgili Covid kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana bir ilkti. Bu nedenle katılım yüksek oldu.

KALP DURMASI BELİRTİLERİ VARDI

Olay yerine gelen bir sağlık görevlisi, “çok sayıda kurbanın yüzünün solgun olduğunu, nabız alamadığını ve burunlarının kan olduğunu söyledi. İlk müdahale yapılan bazı kişilerde ise ‘kalp durması’ olduğu açıklandı.

KALP DURMASI NEDİR?

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde kalp durması şu şekilde tanımlanıyor: Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Kalp durmasına en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur. Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir.

2014’TEN BU YANA EN BÜYÜK FACİA

Olay, Güney Kore’de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

Devlet Başkanı Yoon, “ulusal yas” ilan etti

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerinde hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Televizyonlardan halka seslenen Yoon, “ulusal yas” ilan ederken, “Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı.” dedi.

Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği: İzdihamda ölen veya yaralanan Türk vatandaşı yok

Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği, Güney Kore’nin başkenti Seul’de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda ölen veya yaralanan Türk vatandaşının bulunmadığını bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dün gece Seul’ün eğlence merkezi olarak bilinen Itaewon semtinde Cadılar Bayramı kutlamaları için toplanan kalabalık içinde çıkan izdihamdan etkilenmiş olabilecek Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçilikçe süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu aşamada ölen ve yaralananlar arasında vatandaşımız olmadığı bilgisi mevcuttur. Bununla birlikte, bu elim olay sonrasında, Kore’de bulunan yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın, +82 10 3780 1266 numaralı telefon hattı ya da [email protected] e-posta adresi üzerinden Büyükelçiliğimizle acilen temasa geçmeleri önemle rica olunur.”