Yeni bir dolandırıcılık yöntemi gündemde… Dolandırıcılar bu kez yarı zamanlı iş önererek kişisel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. TRT Haber’in haberine göre yakın dönemde cep telefonlarına gelen bir mesaj türü var ve şu ifadeler yer alıyor:

“Yarı zamanlı, günlük 800 ile 5.000 liret arası, her yerde ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir iş istiyorsanız bize ulaşın.”

Habere göre mesaja inanıp iletişime geçen kişilere sahte bir iş başvurusu linki atılıyor. Açılan siteye girilen kişisel bilgiler ve telefon rehberi karşı taraf tarafından kopyalanıyor. Böylece dolandırıcılar hem kişisel bilgileri ele geçiriyor hem de dolandırılabilecek yeni kişilerin numaralarını.

BİLEREK LİRA DEĞİL LİRET YAZIYORLAR

Haberde göre mesajlarında bilerek yazım hatası yapıyorlar. Örneğin ücret için “günlük 500 ile 8.000 liret” arası kazanç vadediyorlar. Yani lira değil liret. Bunun da bir nedeni var. Mesajda “yarı zamanlı” yerine “yarl zamanll” gibi çeşitli hatalar var. Bu hatalar, “liret” kelimesinin de yanlışlıkla yazıldığını düşündürmek için yapılıyor. Ancak Liret rastgele seçilmemiş. Liret, eski bir İtalyan para birimi. 2002 yılında İtalya euro’ya geçtikten sonra kullanımdan kalktı. Yani günümüz piyasasında olmayan bir para birimi.

TRT’nin haberine göre bu dolandırıcılar “Olmayan bir para teklif ettik, kimseye maaş vadetmedik” demek için bir savunma yöntemi.

Avukat Gülden Göymen, “Bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçu nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Nitelikli dolandırıcılık suçu TCK md.158/1-f’de düzenlenmiştir. Suçun nitelikli halinin işlenmesi yaptırımının da daha ağır olacağı anlamına gelmektedir. TCK Madde 158/1’e göre nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.Dolandırıcıların yazım yanlışıyla alakalı vermiş oldukları kendilerini kurtarmaya yönelik savunmalarının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı soruşturmayı yürüten hakimlerin ve savcıların takdirindedir” diyor.