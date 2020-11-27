Türkiye’de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, “Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.” ifadesinde bulundu.