Güven endeksi kasımda geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1 azaldı. Endeks, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe de yüzde 1,2 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekimde 119,3 iken kasımda 118,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,6, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,6 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,7 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde 119,4 iken bu ay 121,9’a çıktı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,2 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 90,5 iken bu ay 91,6 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,6, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 0,8’lik artış kaydedildi.