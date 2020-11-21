Koronavirüs kısıtlamaları hayata geçti. Bakkallar, marketler, pastaneler cumartesi pazar hafta sonu açık mı, kaçta açılacak ve kaçta kapanacak? soruları da kısıtlama kararlarının ardından sıklıkla merak edilenler arasında. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonları 10:00 ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması var.

Mevcut durumda hafta sonu da, cumartesi pazar günü 10.00 ve 20.00 arasında market ve bakkallar hizmet verebilecek. Bakkal ve marketler 20.00’den sonra kapalı olacak.

GENELGEDEKİ MADDELER NEYDİ? *

Genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında hizmet sunabilecek.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

TEKEL BÜFELERİ KAÇA KADAR AÇIK? *

Ayrıca İçişleri Bakanlığı merak edilen sorulara yanıt vermişti (24 soru 24 cevap) Bazı yanıtlar şöyle:

Tekel büfeleri marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi midir? İçişleri Bakanlığı bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Tekel büfeleri, Genelgenin 1’inci maddesi kapsamında marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamalarına (saat 10:00-20:00 arası çalışabilme) tabidir.

PASTANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? *

Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri saat kaçta açılacak, saat 10.00’dan önce satış yapabilir mi? İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan işyerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08:00-10:00 saatleri arasında gel-al şeklinde yapabilirler.

PAZARYERİ ÇALIŞMA SAATLERİ *

İçişleri Bakanlığı, pazarlar için de şu bilgilendirmeyi yaptı: Pazarcı esnafımız, sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazaryerine nakliyesi/kurulumu bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi değildir. Ancak pazaryerlerinde 10:00 ile 20:00 saatleri arasında vatandaşlarımıza satış yapılabilecek olup bu açıdan marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi olacaktır.

HASTANE KANTİNLERİ, KAFELERİ *

Hastanelerde (özel hastaneler dahil) bulunan yeme-içme mekanları (kantinler, kafe vb.) Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi midir?

Hastanelerde bulunan yeme-içme mekânları (kantinler, kafe vb.) Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara (çalışma saatleri, servis yöntemi vb.) doğrudan tabi değildir. Hastanelerde bulunan yeme-içme yerlerinin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecektir.

OTELLERDEKİ RESTORANLAR *

Lokanta ve restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar tabi midir?

Cevap 9: Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek olup diğer lokanta veya restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamazlar.

HAVAALANLARINDAKİ RESTORANLAR *

Havaalanları içerisindeki lokanta ve restoranlar Genelgede getirilen kısıtlamalardan muaf mıdır?

Cevap 10: Havaalanları içerisindeki yeme içme mekanları (lokanta, restoran, kafe vb.) sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi değildir.