Haftanın son gününde dolar ivme kazandı

Ocak 24, 2020 0 Yorum 142 Okunma
Haftanın son gününde dolar ivme kazandı

Güne 5,92-5,93 bandında başlayan dolar/TL, haftanın son gününde yükselişini sürdürüyor.

Saat 15.00 itibarıyla dolar 5,94 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,56’dan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 298 LİRADA

serbest piyasada gram altın 298 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise alışta 475 lira, satışta 486 lirada. Altının onsu 1.559 dolardan işlem görüyor.



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