Haftanın son gününde dolar ivme kazandı
Güne 5,92-5,93 bandında başlayan dolar/TL, haftanın son gününde yükselişini sürdürüyor.
Saat 15.00 itibarıyla dolar 5,94 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL ise 6,56’dan işlem görüyor.
GRAM ALTIN 298 LİRADA
serbest piyasada gram altın 298 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise alışta 475 lira, satışta 486 lirada. Altının onsu 1.559 dolardan işlem görüyor.
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