Kısa bir süre önce borsaya açılan kapı, pencere ve cam üreticisi Europen, halka arzdan gelen 550 milyon TL civarında fonu yeni yatırıma harcayacak. Europen Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, ilk etapta ayna fabrikası kuracaklarını belirtiyor.

Yaklaşık 57 yıl önce temelleri Eskişehir’de bir cam dükkanıyla atılan Europen, bugün beş fabrikasında ürettiği cam, kapı, pencere ve ayna ürünlerini 34 ülkeye ihraç ediyor.

Haziran başında borsaya açılarak önemli bir adım atan şirket, halka arzdan gelen sermaye gücüyle yeni fabrika yatırımlarına odaklanacak.

Halka arzdan gelen 550 milyon TL civarında fon ile yeni fabrika yatırımları yapacaklarını söyleyen Europen Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, “2023’te de 5 milyon Euro’luk bir yatırımla bir ayna fabrikasına başlayacağız.

Bu fabrika 70-80 kişiye istihdam yaratacak. Halka arzdan elde ettiğimiz geliri yeni fabrikalara ve yeni fabrikaların işletme sermayelerine aktaracağız” diyor.

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