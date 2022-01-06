Halkbank, Türkiye’nin kadın girişimci ekosistemini büyütme hedefiyle Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlatıyor. Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından oluşan bir jürinin belirleyeceği başarılı girişimciler, başta nakdi katkılar olmak üzere girişimlerini büyütecek desteklerle ödüllendirilecek.

Girişimci kadınları teşvik etmek amacıyla 2021’de avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketini açıklayan ve 9 ilde düzenlediği Üreten Kadınlar Zirveleri ve Toplantılarıyla desteğini yurt çapına yayan Halkbank, bu yöndeki vizyonunu 2022’de daha da ileriye taşıyor. Kadın girişimcileri geliştirecek bir ödüllendirme programı hazırlayan banka, bu doğrultuda Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı düzenliyor.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kredi Destek Paketinin geldiği aşamayı ve Üreten Kadınlar Yarışması’nı, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ FIRSATI

Arslan, “Ödüllerimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenleyeceğimiz Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde takdim edeceğiz. Kurguladığımız finansal imkânlarla, 2021 yıl sonu itibarıyla tam olarak 88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar TL’yi aşan kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Projemizin birinci yılının sonunda yani 8 Mart 2022 tarihine kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar TL kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk bu hedefi aşacağımıza inanıyoruz. Bu arada kadın girişimcilerimizde yüzde 99,6’lık geri ödeme yüzdesine sahip olduğumuzu paylaşmak isterim. Zaten biliyorduk ama kadınların borçlarına son derece sadık olduğunu bir kez daha görmüş olduk” diye konuştu.

“Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda kaybeden olmayacaktır” diyen Osman Arslan, “Tüm kadın girişimcilerimize kıymet veriyoruz. Bu nedenle tüm katılımcılarımıza ‘Temel Girişimcilik Eğitimi’ hediye edeceğiz” paylaşımını yaptı.

ÖDÜLLER NE OLACAK?

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunulacak. Ödül programı şöyle sıralanıyor:

Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

(1.’lik Ödülü: 200.000 TL, 2.’lik Ödülü: 150.000 TL, 3.’lük Ödülü: 100.000TL)

KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

(1.lik Ödülü: 250.000 TL, 2.’lik Ödülü: 200.000 TL, 3.’lük Ödülü: 150.000TL)

Kadın Kooperatifi Kategorisi

(1.lik Ödülü: 200.000TL, 2.’lik Ödülü 150.000 TL, 3.’lük Ödülü 100.000 TL)

Sıfır Atık Kategorisi

Çevresel farkındalığı yükselten, bu konuda öne çıkan ürün veya hizmeti olan bir kadın girişimci, Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak.