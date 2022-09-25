Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, ham madde kriziyle ilgili birçok problem yaşandığını belirterek, “Bunun önümüzdeki yıl yavaş yavaş azalarak bitmesini, özellikle önümüzdeki yılın ikinci yarısında artık bu konunun gündemimizden kalkmasını bekliyoruz. Hem pazar öngörümüz daha yüksek hem de kendimize koyduğumuz satış hedefleri bu yılkinden daha yüksek.” dedi.

Gülin Reyhanoğlu, Muğla’da gerçekleştirilen yeni Peugeot 308’in tanıtım toplantısında, otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peugeot Türkiye’de 1,5 ay önce İbrahim Anaç’tan bayrağı devraldığını anımsatan Reyhanoğlu, yavaş yavaş 2023 ile ilgili hazırlıkları da tamamladıklarını bildirdi.

Stellantis Grubu olarak 750 bin adetlik 2022 yılı için toplam pazar öngörüleri olduğunu belirten Reyhanoğlu, “Yılın ilk 8 ayında hem biz hem rakiplerimiz bu ham madde krizinin yol açtığı, zaman zaman lojistik krizinin yol açtığı tedarikle ilgili birtakım sıkıntılar yaşadık. Bugüne kadar oluşan pazar aslında tedarik sıkıntısı doğrultusunda oluşan, biraz daha potansiyelin altında kalmış bir pazar ama son çeyrekte biraz daha elimiz rahatlıyor. Peugeot Türkiye olarak bugüne kadar toplamda 18 bin adetlik bir satış gerçekleştirdik. Son 4 ayda ise 21 bin adet daha araç satacağız. Aslında yıllık toplam satışın yüzde 54’ünü son çeyreğe bırakmış durumdayız. Yani 8 ayda sattığımızdan daha fazlasını son 4 ayda satmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Yeni 308’i Türkiye’ye getirmek için bu dönemi özellikle beklediklerine dikkati çekeni ifade eden Reyhanoğlu, “Ürünümüz hazırdı, bir süre önce de lanse edilebilirdik ama özellikle tedarikin daha kolay, elimizin daha güçlü olduğu bir dönemde yeni modelimizi pazara sunmak istedik. Bayilerimize de, müşterilerimize de ‘araç yok’ demek istemedik. Şu an showroomlarımıza gittiğinizde yeni Peugeot 308’leri göreceksiniz. 8 Eylül’den itibaren bayilerimize test araçlarımızı göndermeye başladık. Tüm Türkiye’deki bayilerimizde yeni 308 test araçlarımız var. Müşterilerimiz test edebiliyorlar ve ön sipariş veriyorlar.” dedi.

– “Eylül ayında 65 bin adetlik bir pazar bekliyoruz”

Gülin Reyhanoğlu, eylül ayı pazar beklentilerini de paylaştı.

Eylül ayında 65 bin adetlik bir pazar beklediklerini aktaran Reyhanoğlu, “Geçen sene eylül ayında pazar 57 bin adet civarında kapanmıştı. Yani geçen yıla göre yüzde 14 daha yukarı bir pazar bekliyoruz. Yılın son 4 aylarını karşılaştırdığımızda ise yaklaşık yüzde 25 oranında geçen yılın üzerinde bir kapanış bekliyoruz. Hem biz tedarikte rahatladığımız hem de hala pazarda araca ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için böyle bir beklentimiz var.” ifadelerini kullandı.

2025’te yüzde 8’lik pazar payı yapan bir marka olmayı hedeflediklerini bildiren Reyhanoğlu, 2025’e geçerken bir basamak oluşturmak için 2023 için de kendilerine agresif bir satış hedefi koyduklarını, pazarın gelecek yıl bu yılkinden biraz daha büyük olmasını beklediklerini kaydetti.

Reyhanoğlu, “Ham madde kriziyle ilgili birçok problem yaşandı. Bunun önümüzdeki yıl yavaş yavaş azalarak bitmesini, özellikle önümüzdeki yılın ikinci yarısında artık bu konunun gündemimizden kalkmasını bekliyoruz. Hem pazar öngörümüz daha yüksek hem de kendimize koyduğumuz satış hedefleri bu yılkinden daha yüksek. Gelecek yıl Peugeot Türkiye olarak kendimize toplamda 57 bin adetlik satış hedefi koyduk. Bu seneyi ise 39 bin adetle kapatmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 18 bin adet sattık ve ‘son 4 ayda 21 bin adet daha satacağız’ demiştim. Böylece toplamda 39 bin adede ulaşacağız.” şeklinde konuştu.

Bu hedefe ulaşmada yeni 308’in çok büyük bir katkısı olacağını ifade eden Reyhanoğlu, gelecek yıl toplam satışlarının yüzde 10’unun yeni 308 olmasını ve bu yıl da son 4 ayda satışa sundukları yeni 308’den 2 bin 500 adet satmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gelecek yıl 57 bin adetlik hedefe koşarken mevcut ürün gamlarının performansının yanında ilave yeni segmentlerde araçları da satışa sunacaklarını aktaran Reyhanoğlu, bu anlamda 57 bin adetlik hedefin, Peugeot Türkiye tarihi için de rekor bir seviye olacağını söyledi.

– “Peugeot CEO’su Linda Jackson ekim ayında Türkiye’ye geliyor”

Bayi yatırımlarının da devam edeceğini bildiren Reyhanoğlu, yıl sonuna kadar açılacak 4 ve gelecek yıl da 3 yeni bayi ile birlikte 2023 sonu itibarıyla 64 bayiden oluşan bir ağla Türkiye’nin yüzde 94’ünü kapsayacaklarını belirtti.

Peugeot’nun tüm dünyadaki üst düzey yöneticisi (CEO) Linda Jackson’ın ekim ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğini aktaran Reyhanoğlu, “Biz kendimize bu kadar büyük hedefler koymuşken tabii kendisine hem pazarımızı hem kendimizi anlatacağız hem de koyduğumuz bu yüksek hedeflere ulaşmakla ilgili desteğini isteyeceğiz. Bunu da son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşmış olayım.” dedi.

– “Şu anda genel bir tedarik sıkıntımız yok”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Reyhanoğlu, yeni 308’in tek motor seçeneğiyle satışa sunulmasının, pazar araştırmasının bir sonucu olduğunu, 2023’te 308’in elektriklisini Türkiye’de satışa sunacaklarını söyledi.

Tedarik konusuna değinen Reyhanoğlu, “Tedarikte dönem dönem sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu ama şu anda son çeyrekte elimizin biraz daha rahat olduğuna özellikle vurgu yaptım. Şu anda genel bir tedarik sıkıntımız yok. Bazı modellerde talebe göre, ihtiyaca göre zaman zaman 2-3 haftalık bekleme süreleri oluyor.” dedi.

Reynanoğlu, Peugeot CEO’su Linda Jackson’dan bir şey talep edip etmeyecekleri yönündeki bir soru üzerine, “Bir süredir tedarik ile ilgili sıkıntı çektiğimiz için adet ile ilgili tabii ki talebimiz olacak. Tabii ki kendisi markamızın dünya CEO’su. Sadece adet istemek yeterli olmaz, gelmişken kendisinin bütün bilgi birikiminden, tecrübesinden faydalanmak isteriz. Yeni lanse ettiğimiz ve lanse edeceğimiz ürünlerle ilgili dünya pazarlarındaki diğer tecrübelerini bizimle paylaşmasından tutun da önümüzdeki dönemlerdeki stratejileri ile ilgili bize ışık tutması konusunda desteklerini rica edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÖTV YORUMU

ÖTV konusuna değinen Reyhanoğlu, “Bizim Peugeot olarak yüzde 80’in dışında kalan bir modelimiz yok. Pazarda birkaç modelin dışında araç kalmadı. Bu açıdan bakıldığında bir matrah güncellemesi ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama bunun zamanlamasını ve şeklini biz bilemeyiz. Diğer taraftan kendi satış ve pazarlama planlarımızı oluştururken biz de ekonomik koşulları tüketici açısından oldukça iyi incelemeye çalışıyoruz. Kredi erişimindeki sıkıntının da farkındayız. Bizim de yüksek tutarlı, düşük oranlı kredi kampanyalarımız var. Bu gelişmelere göre tüketicimizin elini kolaylaştıracak kampanyalar oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

– “Yüzde 89 perakende satış oranımız var”

Otomotiv satışında 6+6 şartnamesinin piyasaya yansımalarını değerlendiren Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

“Biz zaten yılın başında bir tedarik sıkıntısı yaşadığımızı belirtmiştik. Tedarik sıkıntısının olduğu ortamda nihai tüketiciyi hedeflemiştik. Zaten bütün bayi teşkilatımıza diyorduk ki ‘gerekirse biraz filodan kesin ama nihai tüketiciye araç yok dememeye özen gösterin’. Bayilerimize tavsiye ediyorduk ki mümkün olduğunca kendi ilimizdeki son kullanıcı olduğunu bildiğimiz kişilere, daha önce Peugeot müşterisi olduğunu bildiğimiz kişilere araçlarımızı teslim edelim. Bizim tavsiyemiz bu yöndeydi. Alıp satmaktansa nihai tüketiciye araçları vermek yönündeydi. Elbette bayi ne kadar müşterisini tanısa da yüzde 100 bunu yakalamak mümkün değildi. Bir kesim yine al-sat yapanlardan oluşmuş olabilir. 6 bin kilometre ve 6 ay kararı bunun bir miktar önünü kesti. Ama bunun üstünde çok da durulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Diğer taraftan bu senenin ilk 8 ayında Peugeot tarihinde hiç görülmemiş bir perakende satış oranı yakaladık. Yüzde 89 perakende satış oranımız var. Filo satışlarımız yüzde 11’e kadar düştü. Bu tabii tedarik ile ilgili öncelik vermemiz gereken bir konuydu. Önümüzdeki yıl elbette ki 57 binlik hedefimizle filo müşterilerimize de ağırlık veriyor olacağız. Yüzde 20 oranında bir filo satışı planlıyoruz.”

– “Ekimde elektrikli 2008 geliyor”

Gülin Reyhanoğlu, elektrikli araçları da Türkiye pazarına sunmaya hazırlandıklarını belirterek, “Bu sene ekim ayında elektrikli Peugeot 2008’i getireceğiz. Önümüzdeki yıl da hatchback segmentindeki elektrikli araçlarımızı satmaya başlayacağız. Elektrikli araç satışı yapacak bayilerimizdeki hazırlıklarımız da tamamlandı. Bu araçların satışı elbette ilk etapta tüm bayilerimizde olmayacak. Malum, elektrikli araçların hizmet şekli de farklı, satış şekli de farklı, ön hazırlıkları da farklı. İlk kademe bayilerimiz hazır. Onlar ekim ayında e-2008’i satmaya başlayacak. Elektrikli atağına güçlü olduğumuz SUV segmentinden başlıyoruz.” dedi.

– “​​​​​​​Potansiyel var, pazar doymadı”

​​​​​​​Türkiye otomotiv pazarının hareketli olmasını beklediklerini ifade eden Reyhanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hareketli bir pazar bekliyoruz. Potansiyel var, pazar doymadı. Tabii kredi erişimi ya da yükselen fiyatlar da var. Tüm müşterilerimiz için satın alma gücünün değiştiği segmentler var. Kendi planlarımız dahilinde son 4 ayda 21 bin adet Peugeot satışını rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyoruz. Getirdiğimiz bütün araçları getirdik ve sattık. Bizde de, bayilerimizde de stok yoktu. Başka pazarlardan bulsak yine getirirdik ama bütün dünyada tedarik sıkıntıları olduğu için zorlandık ve bulabildiğimizi sattık. Son 3 ayı sıfır stok ile kapattık.”