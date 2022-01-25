Uludağ’da ilk yatırımını 1993 yılında yapan ve Uslan Otel’in olduğu yeri satın alan Akfen Holding, o binayı yıkıp yeni yatırıma karar verdi. 40 odalı yeni butik otel için 100 milyon TL yatırım planlayan holding, oteli önümüzdeki kış sezonuna yetiştirmeyi planlıyor.

İnşaat, enerji, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren ve 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciroya sahip olan Akfen Holding’in patronu Hamdi Akın, 2022’ye turizm alanında önemli bir kararla girdi.

Uludağ’a 1993 yılında ilk yatırımını yapan fakat otel işletmeciliğini üstlenmeyen Akfen Holding, yeni bir kararla Uludağ’da otel işletmeciliğine de soyunacak.

Uludağ birinci bölgede yer alan Uslan Otel’in sahibi olduklarını fakat şimdilerde orada yeniden yapılacak otelin işletmeciliğini de yapacaklarını dile getiren Hamdi Akın, “Yeniden yapılacak oteli yaklaşık 100 milyon TL yatırımla hayata geçireceğiz” diyor.

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