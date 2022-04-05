Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin son nüfus verilerine göre milletvekili dağılımında düzenlemeye gitti. Bazı illerin milletvekili sayısı düşerken bazı illerin ise arttı. Peki, hangi il kaç milletvekili çıkartacak? İşte detaylar:

TRT’nin haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında yer alan bir diğer konu ise en fazla seçmene sahip 4 büyükşehrin seçim bölgeleri oldu. TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.

18’den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. Kararda, “Seçim çevreleri belirlenirken seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetilmiş, ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da göz önünde bulundurulmuştur. Öte yandan birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısı tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir” denildi.

VEKİL SAYISI 3 İLDE ARTTI, 3 İLDE AZALDI

Yapılan düzenlemeye göre, Denizli’nin milletvekili sayısı 8’den 7’ye, Eskişehir’in milletvekili sayısı ise 7’den 6’ya indirildi. Muş’u temsil edecek vekil sayısı da 4’ten 3’e düştü.

Antalya’yı temsil edecek milletvekili sayısı 16’dan 17’ye yükselirken Tekirdağ’da ise 7’den 8’e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt’un milletvekili sayısı da 2’ye yükseldi.

En fazla seçmene sahip olan 4 büyükşehrin seçim çevreleri de YSK kararında yer aldı.

Buna göre 36 milletvekili çıkaracak Ankara’da 25 ilçe için 3 seçim çevresi belirlendi.

25 ilçe için 3 seçim çevresi belirlendi. 39 ilçesi bulunan İstanbul da 3 seçim bölgesi üzerinden Meclis’e 98 milletvekili gönderecek.

28 milletvekiliyle temsil edilen İzmir’in 30 ilçesi 2 seçim çevresine dağıtıldı.

17 ilçeli Bursa’da da 2 seçim çevresinde 20 milletvekili seçilecek.

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTACAK? İL İL MİLLETVEKİLİ SAYILARI

İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı: