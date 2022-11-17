Almanya’da bir adam Haribo’nun 4.8 milyon dolarlık bir çekini buldu, karşılığında şekerler ve teşekkür içeren bir hediye kutusu aldı.

Bild’in haberine göre Anouar G., annesini ziyaretinden eve dönerken yerde bir kağıt gördü. Aldı ve çekin Alman süpermarket zinciri Rewe’den Haribo’ya kesilen 4.631.538.80 Euro veya 4.8 milyon dolarlık bir çek olduğunu gördü.

Anouar G., Alman medya kuruluşuna “Öyle büyük bir meblağ vardı ki telaffuz edemedim bile” dedi.

Haribo’nun avukatlarından biri kendisiyle temasa geçtiğinde, Anouar’dan çeki geri istemek yerine imha etmesini ve buna kanıt olarak bir fotoğraf göndermesini talep etti.

Haribo, bir süre sonra Anouar G.’ye, teşekkür etmek amacıyla şirketin ürünlerinden oluşan ve içinde 6 paket şekerlemenin yer aldığı bir hediye paketi gönderdi. Anouar G. bu jestin kendisini pek tatmin etmediğini söylüyor. Anouar hediye için “Bunun biraz ucuz olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

Bild’in haberinde ise şu bilgiler var:

“Haribo, süreci Bild’e doğruladı. Ancak, bulunan çekin değerini bir perspektife oturtuyor: “İsimli bir çek olduğu için, şirketimizden başka hiç kimse onu paraya çeviremezdi.”

Anouar G.’ye gönderilen paket teşekkür olarak gönderilen standart bir paketti.