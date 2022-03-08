SANKO Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, grubun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde çok önemli bir yeri olan Hatice Hanım’ın hikayesini bir filmle anlattı.

“Çok fazla insan bilmez ama bugün SANKO adında bir değer varsa bu ülkede, bir kadın sayesindedir.”

Filmde, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun birinci ağızdan anlattığı kuruluş öyküsü şöyle:

“Büyük dedem rahmetli Sani Efendi, 1904 yılında SANKO’nun temellerini atarken dokumacılığa başlar. Daha sonra hayatını nenem Hatice Hanım’la birleştirir. Yemen Harbi başlayıp seferberlik ilan edilince büyük dedem Yemen’e gider ve birçok kahraman Türk askeri gibi şehit olur. Nenem Hatice Hanım, 4 yaşındaki evladıyla yalnız başına kalır.

Çare, büyük dedemden geriye kalan tezgâhları çalıştırarak geçimlerini sağlamaktır. Nenem Hatice Hanım, dokuma tezgahlarını işletmeye başlar. Bir yandan işleri yürütürken aynı zamanda dedem Zekeriye Bey’i de büyütür. Sonrasında I. Dünya Savaşı döneminde, Gaziantep’in düşman işgali zamanlarında da çok zorluklar çekerler. Dedem belli bir yaşa geldiğinde işleri nenemden devralır. Büyük dedem Sani Efendi’nin şehitlik mertebesine ulaştıktan sonraki süreçte, Hatice Nenem bu tezgahları çalıştırmamış olsaydı, belki de SANKO’nun temelleri atılmamış olacaktı. Çok fazla insan bilmez ama bugün SANKO adında bir değer varsa bu ülkede, ardında bir kadının emeği, onun göz nuru var.”