Öte yandan yapılan açıklamaya göre araç elektrikli hidrolik direksiyon, ön kapılar için elektrikli camlar, ısıtmalı dış aynalar ve bir araç bilgisayarı ile donatılacak.

AvtoVAZ bu yıl tedarik eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşadı. Haziran ayının başlarında, dört günlük bir çalışma haftasına geçti ve ayrıca Lada Granta’nın “basitleştirilmiş” bir versiyonunun üretimine devam etti. Autonews.ru’nun bildirdiğine göre Lada Granta Classic modeli “ithalattan bağımsız” bir konfigürasyonda üretilecek: ABS ve hava yastıkları da olmayacak.